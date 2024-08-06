龔成：巴郡減持蘋果公司套現4千億　有4大可能及啟示？

股神巴菲特旗下巴郡早前公布，在今年第二季減持近一半蘋果公司(AAPL)持倉，套現逾500億美元(約4,000億港元)，令目前現金儲備激增。

現時，巴郡現金儲備達2,770億美元，按季增加880億美元。筆者簡單分析，巴菲特減持蘋果公司，同時持有大量現金，其背後有幾個可能性。

--第一，蘋果公司優質度可能減少--

早前，歐盟推出反壟斷法，令歐洲客戶在蘋果手機安裝Apps，不一定經過App Store。若不經過，蘋果公司就無辦法必然抽成，就會打擊這部分十分好賺的生意。

現時集團解決方法，是調低抽成減到10至17%，希望增加開發商留在App Store的意願。過往該業務有好強的護城河能力，但現時已減少了。

其實，蘋果公司仍是有十分有質素的企業，但優質度可能因此而略減少。不過，可能巴菲特擔心蘋果公司護城河減，所以減持。

--第二，蘋果公司股價貴--

蘋果公司在幾個月前公布推出人工智能相關系統，推動股價大幅向上，過往多年，蘋果公司的市盈率普遍只是20至30倍，但近期已大升到35至40倍，若沒有高增長及一些利好因素支持，股價就是貴。

就算是很優質的股票，只要在貴的水平，就算是價值投資者都會賣出，這是正常動作，不一定是企業本質有問題，只是平貴度的問題。

巴菲特見到該股受近年熱炒的人工智能概念推動，令股價推升，他可能認為現水平已貴，或擔心人工智能熱潮將會減退，而令巴郡減持。

--第三，調整持貨比例--

巴郡的組合比例，蘋果公司佔了4成，其實該比例的持股有點不平衡，明顯地比其他股票多。在蘋果公司有絕對優勢的前提下，的確無問題，但如果上述的「質素下跌」及「股價貴」發生，是否值得持貨4成，就成了疑問。

持貨調至較合理的比例，都是正常動作，而這動作不一定代表企業已無質素。

--第四，想提高現金比例--

近年，美股憑人工智能熱潮帶動，持續向上，但美國剛公布的經濟數據，失業率升至4.3%，出現持續向上的情況，經濟基本面其實只是一般。巴菲特可能擔心經濟或股市出問題，所以準備更多現金作準備。

現時的美股，科技股股值偏高，其他類股票，雖然相對科技類較合理，但亦不便宜。所以，接下來的投資市場波動，絕不出奇，特別是高估值的類別。

--總結分析--

總結巴菲特減持蘋果公司，以及不斷增加現金比例的動作。除了有機會因蘋果公司護城河優勢略減外，相信無論蘋果公司，又或美股科技類，也處於估值偏高的情況。

在美國經濟存在不確定性的情況下，相信之後的波動(特別是科技類)，將在所難免，大家要做好風險管理，較高估值的股票仍會較波動。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)