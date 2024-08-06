7月份預售樓花「零申請」　萬泰大埔滘項目獲批

地政總署資料顯示，7月未有任何住宅項目申請預售樓花同意書，為今年1月後再次出現「零申請」悶局。同時為去年10月以來，10個月第4度出現零申請狀況。

期內亦只有一個項目獲批銷售樓花，為萬泰集團旗下大埔滘大埔公路─大埔滘段住宅發展，涉及135伙。截至7月底，待批預售樓花同意書項目有28個，待批單位13,443伙，按月略減約1%。

萬科香港旗下大埔馬窩路大型發展項目第2及3期，地址街道最新顯示為馬窩路19號，合共提供1,247伙，預計關鍵日期由2026年3月底，押後4個月至同年7月底。