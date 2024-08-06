7月份預售樓花「零申請」 萬泰大埔滘項目獲批
2024年08月06日 17:27
東網電視更多新聞短片
地政總署資料顯示，7月未有任何住宅項目申請預售樓花同意書，為今年1月後再次出現「零申請」悶局。同時為去年10月以來，10個月第4度出現零申請狀況。
期內亦只有一個項目獲批銷售樓花，為萬泰集團旗下大埔滘大埔公路─大埔滘段住宅發展，涉及135伙。截至7月底，待批預售樓花同意書項目有28個，待批單位13,443伙，按月略減約1%。
此外，最新有部分待批項目的預計關鍵日期延後，包括新鴻基地產(00016)啟德協調道10號天璽‧天第2期，最新預計關鍵日期延遲半年至2025年12年底，涉及584個單位。
萬科香港旗下大埔馬窩路大型發展項目第2及3期，地址街道最新顯示為馬窩路19號，合共提供1,247伙，預計關鍵日期由2026年3月底，押後4個月至同年7月底。
至於九龍倉集團(00004)的九龍龍翔道188號項目第1至3期，伙數合共133伙，預計關鍵日期亦推遲3至6個月不等，最新均為今年12月底。太古地產(01972)及中華汽車(00026)合作的柴灣前中華巴士車廠發展項目第2期，亦延後1個月至2027年2月底，項目提供258個單位。