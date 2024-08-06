調查：中高端內地居港人士可靈活調配資產佔71%

調查結果顯示，通過人才計劃來港定居並有恒常投資習慣的人士為62%，較整體受訪者多出一成；其投資取態亦較偏好分散投資，部分更願意作中長線或較高風險投資以獲取最大回報。

中銀香港個人財富及管理部副總經理劉賽麗表示，由於跨境雙向經濟往來日漸頻繁，來港定居的跨境人士愈來愈多，今年首5個月，內地居港客戶新開立帳戶數目按年上升近3成。加上港府推出各項人才計劃吸引專才來港，該行客戶群漸趨年輕化、高學歷化及專業化。

港府早前推出「新資本投資者入境計劃」，劉表示，該行相關服務的線上線下渠道查詢量及瀏覽量已錄得超過1.2萬人次。該行亦已為首批客戶成功開戶，客戶包括公司董事及企業家，開戶資金遠超出計劃資產要求的3,000萬元。該行提供超過650隻合資格產品，包括基金、債券、存款證等供選擇；同時與超過20家中介機構合作，包括會計師事務所、移民公司等，為有意移居香港的客戶提供更多元化的服務支援。