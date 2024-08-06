仲量聯行：新界北樓價較易受內地影響　多建細單位減競爭

仲量聯行周二(6日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》預計，深圳及香港兩地的樓價差距，於未來十年仍將維持。不過，新界北的樓價受內地樓價的影響會較港島及九龍顯著，發展商日後於北部都會區興建細價樓較有銷售保證。

即使與深圳最昂貴的區域作比較，目前港深樓價差異仍然顯著。該行研究部指出，今年上半年元朗和屯門的平均一手成交呎價分別約13,900港元及約14,538元，仍至少較南山和福田平均呎價約11,931和約12,463元，高出超過10%。

該公司研究部資深董事鍾楚如表示，隨着交通連繫進一步改善及兩地的人均本地生產總值(GDP)差距收窄，最終或會縮小大灣區各城市之間的樓價差異。對於北部地區「一小時生活圈」的發展可能會推動更多的香港居民，尤其是主要工作地點在北部的居民和尋求低成本生活的退休人士，因為更低的生活成本和樓價，以及顯著改善的交通便利性，而考慮購買內地城市的住宅。

然而，香港在人均收入、教育機構的質素及租金回報率仍具優勢，除九龍站外，由深圳往香港其他主要商業區的交通時間均超過一小時，選擇北上居住、香港工作的人數不會顯著增加，預期樓價差距於未來十年仍將維持。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，由於交通時間及成本，跨境上班暫難成普遍趨勢，九龍及港島受北上置業的影響較少，甚至可能受惠於大灣區融合，南向資金的流入能夠對目前處於跌勢的樓價提供額外支持。人民幣貶值、減息及人才流入均有利支持香港樓市，近期就新盤買家和過去印花稅豁免申請的觀察，來自新抵港人才買樓自住的成交，仍只佔來自內地買家的交易量的一小部分。

若大灣區內地城市的樓價進一步下跌，新界北的樓價也可能會隨着需求轉移而下跌。因

此，未來能左右新界北樓價的除利息、經濟等基本因素外，也繫於深圳邊境地區的樓價走勢及北部都會區的經濟發展。未來兩年新界北的屯門及元朗的住宅供應大部分是面積小於753方呎的單位，較深圳南山和福田的單位小。香港發展商日後發展北部都會區，宜發展同類型的相對較細單位，減少來自深圳的競爭。