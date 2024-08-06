鄧成波家族旺角酒店劈價近3成　以5.3億再放售

由鄧成波家族持有的旺角砵蘭街60號旭逸酒店•旺角，再次推出市場放售，最新意向價約5.3億港元，較去年劈價近三成。

萊坊及高力周二(6日)承業主委託聯合代理出售上述物業，項目為一座樓高29層的酒店，地盤面積約4,053方呎，總建築面積約50,357方呎。地下及1樓為酒店大堂、5樓至32樓為客房，共提供199間酒店客房，設計現代化，較高層房間更可享維多利亞港海景。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，港府於去年《施政報告》宣布，將於下學年開始增加8家資助大學的非本地生學士學額至40%。再加上，自資院校的內地生人數亦有上升，反映出該類學生對住屋需求殷切，特別是鄰近院校的地區。

是次放售物業鄰近港鐵油麻地站，乘搭公共交通前往多間大學都是逾20分鐘車程。新業主可以考慮將酒店稍作裝修直接改造成學生宿舍。值得一提是，近年不少學生願意以年繳形式承租，可為買家帶來穩定可觀的租金收入，投資風險亦相對較低。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰稱，項目距離港鐵油麻地站僅1分鐘步程，正對跨境巴士總站，多項交通工具穿梭港九新界各地及香港國際機場或多個口岸，而前往西九龍高鐵站亦只需10分鐘車程，前往大型購物中心朗豪坊亦只需5分鐘。香港都會大學早前落實購入紅磡蕪湖街84至102號一幢全新酒店作學生住宿用途，並將命名為MU88，以應付非本地生的住屋需求。

資料顯示，旭逸酒店•旺角去年7月曾推出市場放售，當時意向價約7.3億元，最新放售價低約2億元或約27.4%；較2018年購入價約11億元，亦低約51.8%。