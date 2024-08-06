九倉置業：港零售業很大程度視乎匯率走勢　料下半年不會太大變化

他指出，今年3月以來，香港整體零售按年由升轉跌，第二季跌幅擴大至雙位數，而公司旗下商場海港城與大市表現相若，第二季銷售額則下滑，但個別租戶有增長。

市場一直期望香港通關後盡快復常，回到新冠疫情前狀況。吳氏卻以「復常還復常，市場還市場」形容現況，市民個人生活已回到疫前，但部分經濟表現仍然未回到疫前水平。零售市場與疫情期間比較，是「比上不足，比下有餘」，預期下半年零售市道不會有太大變化。

吳天海於5月時以「三高」(即利率高、匯率高、空缺高)形容香港經濟及零售面對的挑戰。他目前預料，利率已見頂，並有機會在未來數月減息，港元匯價近日有跌，相信利率高及匯率高兩大問題有望在未來6至12個月緩解，惟空缺高的問題難以解決，亦是全港面對的問題，人手短缺導致成本增加。

另外，不少商場進行翻新工程，甚至聯乘品牌進行活動。吳氏指，公司一直與不同大小品牌緊密合作，「無搵十幾廿個品牌做場大龍鳳」，而是按自身需要及個別地進行，「平日有調理身體，就不需要一次過大修」強調公司「平時有調理身體」。