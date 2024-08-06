元朗YOHO MIDTOWN四房減價13%　以1220萬元成交

近日大單位都頻現劈價成交，元朗YOHO MIDTOWN套四房戶，減價180萬元後，才以1,220萬元獲承接，減幅約13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，香港仔公屋華貴邨華善樓高層15室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價368萬元，最終以綠表價306萬元沽出，累減62萬元或16.8%，呎價約6,907元。

●利嘉閣鍾肇基稱，西區寶翠園1座低層B室，實用面積約762方呎，套兩房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，終以1,370萬元成交，呎價約17,979元，原業主在2007年7月以約665萬元買入單位。

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九龍區

●中原廖忠堅指，藍田滙景花園5座高層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望開揚市景，叫價660萬元，議價後降至618萬元沽出，呎價約11,508元，新買家為分支家庭客，原業主於2018年3月以800萬元買入，持貨約6年帳面蝕讓182萬元，單位期內貶值23%。

●中原劉俊傑稱，九龍碧華花園5座低層B室，實用面積約1,607方呎，套四房間隔，另設工人套房，最新以2,080萬元成交，呎價約12,943元，原業主於2015年4月以2,900萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓820萬元，單位貶值約28%。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園16座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以488萬元，呎價約10,083元，原業主於2001年4月以135.45萬元購入，持貨約23年帳面獲利352.55萬元。

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新界區

●美聯曹錦輝指，元朗YOHO MIDTOWN的7座高層E室，實用面積約938方呎，套四房連工人套房設計，早前以1,400萬元放售，區內換樓客加快換樓步伐，睇樓數星期即決定入市，攜票與原業主議價，最終以1,220萬元承接，減價180萬元，減幅約13%，呎價約13,006元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳日出康城MALIBU的1B座高層A室，實用面積約804方呎，套三房連儲物室間隔，新買家為外區家庭客，單位今年5月叫價1,480萬元，議價後以1,300萬元成交，呎價約16,169元，原業主於2018年以約1,473.7萬元一手買入，帳面蝕173.7萬元。

●美聯梁傑表示，將軍澳帝景灣2座低層B室，實用面積約986方呎，套三房連儲物室間隔，最初叫價1,820萬元，無睇樓情況下，以1,728萬元連租約承接，呎價約17,525元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田濱景花園2座低層E室，實用面積約555方呎，套三房間隔，望園景，原先叫價700萬元，放盤4個月，減14萬元，以686萬元沽出，呎價約12,360元，原業主於2022年6月以770萬元購入，約兩年帳面虧蝕84萬元。

●世紀21奇豐莊振耀稱，沙田居屋富嘉花園2座低層F室，實用面積約589方呎，三房間隔，放盤8個月，已補價自由市場叫價760萬元，終以650萬元沽出，減價110萬元，減幅約14.5%，呎價約11,036元。

●美聯梁葦姮指，大埔居屋大埔廣場2座高層G室，實用面積約397方呎，兩房設計，現改為一房，兩星期前於已補價自由市場叫價410萬元，獲區內首置客洽購，議價後以389.8萬元易手，呎價約9,819元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑N座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價22萬元，區內綠表客為鄰近子女所就讀的學校，可步行往返，未補價第二市場以338萬元購入自住，呎價約6,680元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑B座高層1室，實用面積約554方呎，新買家為區內綠表客，考慮到熟悉區內環境，而且屋苑鄰近家人，方便照應，獲減價30萬元，未補價第二市場以320萬元購入，呎價約5,776元。

●中原黃宏超稱，東涌映灣園10座低層F室，實用面積約563方呎，兩房間隔，望山景，叫價580萬元，獲外區上車客承接自用，議價後共減42萬元，減幅約7%，以538萬元成交，呎價約9,556元。

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