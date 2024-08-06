減價賣新盤　青山公路項目三房做價1年平16%

發展商加推優惠推銷貨尾，屯門青山公路樓盤最新提供限時折扣，最多可享12.8萬元優惠。另一個位於青山公路的現樓項目招標沽出三房戶，做價較去年同類低層單位賣平約16%，呎價約10,539元。

●屯門青山公路飛揚第1期推限時折扣

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日沽3伙

●西半山大學閣四房成交價7,600萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周二(6日)以招標形式售出第2座11樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,600萬元，呎價約47,980元。全盤開售至今合共售出40個單位，總成交金額逾31.8億元。

●鰂魚涌FINNIE短期內上樓書

●佐敦高臨加推價單5號 周六賣32伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽兩伙

●逸璟．龍灣三房較去年賣平16%

●啟德柏蔚森III兩房成交呎價約18,736元

●大埔白石角雲滙第1期三房成交價1,408萬