減價賣新盤 青山公路項目三房做價1年平16%
2024年08月06日 22:04
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發展商加推優惠推銷貨尾，屯門青山公路樓盤最新提供限時折扣，最多可享12.8萬元優惠。另一個位於青山公路的現樓項目招標沽出三房戶，做價較去年同類低層單位賣平約16%，呎價約10,539元。
●屯門青山公路飛揚第1期推限時折扣
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(6日)公布為指定8伙單位推出特別限時現金折扣，安排於本周六起發售，兩房折實價由約524萬元起。由8月10日至9月1日期問，購入指定3伙兩房及5伙三房間隔，可分別享8.8萬或12.8萬的限時折扣優惠。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日沽3伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(6日)連沽3伙，包括有大手客斥資逾1.6億元購入兩伙相鄰單位。上述大手成交包括第3座15樓A室，實用面積2,087方呎，採四房雙套間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元。
●西半山大學閣四房成交價7,600萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周二(6日)以招標形式售出第2座11樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,600萬元，呎價約47,980元。全盤開售至今合共售出40個單位，總成交金額逾31.8億元。
●鰂魚涌FINNIE短期內上樓書
宏安地產(01243)發展的鰂魚涌芬尼街FINNIE，部署短期內上載樓書，預計近日將公布最新消息。該公司執行董事程德韻女士表示，項目的設計融入智能科技，由公共空間的進出系統至單位內的智能家居，都使住戶的日常生活更便捷。
●佐敦高臨加推價單5號 周六賣32伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(6日)加推價單5號，提供26伙，折實平均呎價約21,875元。項目安排本周六(10日)以先到先得形式推售32伙。新價單涵蓋7個一房及19個兩房單位，折實售價由532.1萬至940萬元，折實呎價約19,781至23,106元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(6日)接連沽出兩伙，總成交金額827.92萬元。其中6A座10樓C1室，為實用面積268方呎的開放式單位，成交價422.86萬元，呎價約15,778元，買家另可享有現金回贈。
●逸璟．龍灣三房較去年賣平16%
中國中冶(01618)旗下已屆現樓的位於青山公路青龍頭段的逸璟．龍灣，今(6日)通過招標以978萬元售出第1座3樓A室，為實用面積928方呎的三房單位，呎價約10,539元。上述對落一層的1座2樓A，面積及開則相若，於去年5月以1,160萬元沽出。意味是日最新成交單位較逾一年前賣平約16%。
●啟德柏蔚森III兩房成交呎價約18,736元
●大埔白石角雲滙第1期三房成交價1,408萬
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，最新售出第6座19樓A1室，為實用面積777方呎，屬三房連工作室間隔，成交價1,408萬元，呎價約18,121元，買家另可享有現金回贈。