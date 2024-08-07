東方日報B1：日股彈三千歷來最癲　專家警告拆倉潮續現

近日全球金融市場大地震的「震央」日本股市周二上演報復式反彈，日經平均指數狂飆3,217點或10.23%，收報34,675點，以點數計是史上最癲，論升幅也是近16年最強，回望周一才創下史上最大點數跌幅，可謂「冰火兩重天」。然而，亞洲和歐洲多地股市周二仍偏軟，可見美國經濟放緩的疑慮下，投資氣氛仍然審慎。

跟隨日股報復式反彈的，基本上只有同樣由全球人工智能(AI)板塊引領的台灣及南韓股市，分別漲3.38%及3.3%，但兩地周一跌幅也相當大。港股則持續弱勢，萬七點都成阻力，恒生指數早段升210點便反覆受壓，收市倒跌51點，收報16,647點，就算「北水」淨買入近60億元，成交額也縮至約964億元；近期備受追捧的印度股市周二續跌0.21%，歐洲STOXX 50指數盤中曾跌0.53%。

上周加息及準備縮表的日本央行突然成為眾矢之的，該行周二與財務省和金融廳開會討論國際市場問題，上任不久的財務省國際事務副大臣三村淳稱，已就近日冧市接觸外國財金官員，政府和央行同意密切監察日本和海外市場，續冷靜評估事態發展，採取一切可行經濟及財政管理措施，但雙方確認日本經濟復甦勢頭不變。

摩根大通首席日本股票策略師西原里江認為，日經平均指數截至周一為止較7月才創下的歷史高位回落近25%，日圓匯價急升削弱企業利潤頂多只能「貢獻」其中10個百分點的跌幅。日圓飆升主要是市場現估計美國聯儲局減息幅度比之前大，縮窄日美息差，而減息預期升溫，歸根究柢是美國經濟衰退風險升溫，摩通估計聯儲局9月及11月各減息0.5厘。

由於日本工資增長強勁，加上企業回饋股東，她估計資金願意撈底日股，但也提醒，東京證券交易所主板有六成上市公司的本財年業績指引是基於日圓兌每美元平均匯率處於145或以下，若日圓維持目前水平，不少日企業績或「交唔到數」。

然而，綜觀投行及基金最新評論，市場對強積金上半年積極吸納的日股有信心。花旗把日經平均指數及東證指數的今年底目標分別調低4.65%及3.33%，到41,000點及2,900點，主要是「市況突變，修復需時」，但比周二收市仍高出18.23%及19.13%，瑞銀經下修後的目標仍分別上望39,000點及2,800點。

摩根大通全球外匯策略聯席主管Arindam Sandilya則認為，日圓套息交易拆倉潮僅完成一半左右，以圓匯幾乎是發達國家貨幣中最被低估者，加上四處平倉會削弱建倉信心，廉價日圓資金帶來的游資炒作難復舊觀。然而，日央行利率正常化已很審慎，應該會繼續緩步加息，不會像其他發達經濟體那樣急速。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室不改對AI概念股的積極態度，建議趁低吸納，以更合理的估值增持半導體、軟件及互聯網領域的受惠者。