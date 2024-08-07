張智威：環球市場震盪未完　騰訊炒區間上落

環球股市經歷「黑色星期一」後，周二(6日)現反彈。對於是否見底，信誠證券聯席董事張智威表示，現時有兩大因素拖累股市表現。一方面市場預期美國聯儲局減息力度或加大，美匯指數應聲下跌，日圓匯價轉強，日圓拆倉潮引發環球市場動盪。另一方面，美國最近公布的數據亦差過預期，市場憂慮當地經濟陷入衰退，股神巴菲特亦減持股票，增持現金，令投資者對後市存有屆心。在環球市場氣氛轉差下，建議持盈保泰，保守為上。至於港股，恒指至今仍處於19,700點高位延伸的下降通道，並未能重上250天線約17,300點，料後市繼續反覆偏軟。

加密貨幣見反彈，比特幣高見約5.7萬美元。張認為表態支持加密貨幣的特朗普，當選美國總統的勝算較高，加上聯儲局即將進入減息周期，均有利加密貨幣表現。一旦環球市況回穩，加密貨幣有望反覆向上。