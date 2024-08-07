張智威：環球市場震盪未完 騰訊炒區間上落
2024年08月07日 11:08
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環球股市經歷「黑色星期一」後，周二(6日)現反彈。對於是否見底，信誠證券聯席董事張智威表示，現時有兩大因素拖累股市表現。一方面市場預期美國聯儲局減息力度或加大，美匯指數應聲下跌，日圓匯價轉強，日圓拆倉潮引發環球市場動盪。另一方面，美國最近公布的數據亦差過預期，市場憂慮當地經濟陷入衰退，股神巴菲特亦減持股票，增持現金，令投資者對後市存有屆心。在環球市場氣氛轉差下，建議持盈保泰，保守為上。至於港股，恒指至今仍處於19,700點高位延伸的下降通道，並未能重上250天線約17,300點，料後市繼續反覆偏軟。
加密貨幣見反彈，比特幣高見約5.7萬美元。張認為表態支持加密貨幣的特朗普，當選美國總統的勝算較高，加上聯儲局即將進入減息周期，均有利加密貨幣表現。一旦環球市況回穩，加密貨幣有望反覆向上。
騰訊控股(00700)下周三(14日)公布業績，市場預期其第二季內地遊戲收入好轉，國際遊戲業務流水加快增長，料可成為近期股價催化因素。張智威指出，騰訊現價估值合理，股價主要在350至390元之間上落，除非業績出乎預期，否則難有突破，建議在區間內炒波幅。