大酒店中期轉蝕4.48億　不派息

上半年，集團的股東應佔基本虧損為2.57億港元，去年同期則錄得基本盈利2,500萬元。

大酒店並公布今年第2季營運數據。半島酒店香港客房出租率38%，首季46%，去年同期為44%。其他亞洲地區客房出租率58%，美國及歐洲客房出租率62%，分別按年升2個百分點及升4個百分點。

期內，半島酒店香港平均可出租客房收入為2,492元，按年跌6.13%，按季跌25.09%；其他亞洲地區為2,280元，按年升14.34%，按季升18.31%；美國及歐洲為5,552元，按年升8.37%，按季大升59.08%。期內，半島酒店香港平均房租為6,628元，按年8.7%；其他亞洲地區為3,936元，按年升9.85%；美國及歐洲為9,026元，按年升2.34%。

至於出租物業，第2季住宅、商場及辦公大樓的出租率分別為90%、88%及86%，按年比只有住宅上升，商場及辦公大樓均下跌。