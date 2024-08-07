李偉傑：盈利能力提升　百勝中國季績釋積極信號

百勝中國通過創新經營模式，總交易量達到雙位數字增長，利潤率也在擴張，於餐飲業而言能做到如此成績屬實亮眼，亦不難看出，百勝中國的重心已從高速增長轉移至多品牌、多模式、高質量增長，處於行業領先水平。

作為一間連鎖餐飲龍頭，百勝中國今季較為不錯的成績主要受惠於營運結構優化及業務模式創新，使得在成本按年基本持平的情況下，單季度盈利能力得到明顯提升。在過去，投資者往往關注同店增長的指標，因其對收入和利潤有引導作用，但目前經濟形勢已經有所變化，百勝中國更突破這個模式，其創新的業務模式是銷售額和利潤增長的重要推動力。

百勝中國通過擴大產品的價格範圍，拓寬目標用戶市場，使第二季系統銷售額按年增長4%，外賣銷售按年增長11%，得益於肯德基外賣費的降低，肯德基的外賣銷售按年增長12%，均實現雙位數增長。

由每筆交易額來看，肯德基平均每筆交易額按年下降7%，Pizza Hut平均每筆交易額下降9%，看似表現下滑，實情是公司成功開拓新的戰線。公司推出的兩個新品牌肯悅咖啡、PizzaHutWOW均主打低價策略，實行「9.9元咖啡」及「19元Pizza」戰略，進攻價格敏感人群市場，擴大市場，順應大勢。公司整體經營利潤及Pizza Hut經營利潤均創下第二季新高。新品牌門店的擴張模式簡單且成本易控，預期將成為未來銷售驅動力。

營運方面，百勝中國今季成本與去年同期基本持平，公司餐廳開支輕微增加，由勞動力成本、租金及行政成本下降基本抵銷，可見公司在頗具挑戰的外部環境下嚴格把控成本及保持對食物產品的投入。或與公司大力在生產及營運場景中推廣人工智能(AI)相關，據聞內地Pizza Hut已有門店部署自動炒飯機。

第二季百勝中國通過股票回購和現金分紅向股東返還約2.49億美元。今年以來，公司已累計向股東返還近10億美元，超過2023年全年總額，體現管理層對公司未來發展之信心，也為投資者帶來豐厚回報。

百勝中國第二季業績表現穩健，展現出強大的抗風險能力和發展韌性。筆者認爲，公司經營戰略部署得宜，對市場有高敏感度且具備規模效應孵化新品牌快速成長，百勝中國業績公布後，股價在成交配合下一度急升超過10%，反映市場對公司第二季盈利表現滿意及對前景充滿信心，股價向上修復10天及20天平均線，14天相對強弱指數(RSI)重上57水平，顯示股價向上動力增強，建議在245元水平開始吸納，短線目標先看100天移動平均線276元，中長線有望逐步挑戰250天平均線327元，防守位置在225元。

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)