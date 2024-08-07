國泰：美加航線供不應求　機票難減價

他解釋，這主要是受到內地與美國航班回復速度較慢，故內地人要經香港乘飛機到美國，令相關航線仍然供不應求。他續稱，已努力增加飛美航班，未來數月承諾美國東岸和西岸會回復至每天3班航班。相信加運力下，票價會一路回落。

被問到集團購買空中巴士A330-900型飛機的考慮原因。林表示，主要是配合航線產品，該機體是區域廣體機，將主要服務亞洲短途航線，包括中國內地、東北亞、東南亞、南亞航線等。目前國泰的長途飛機有傳統的波音777-38ER、空中巴士350等。

與供應商談賠償 部分機隊停運不影響快運財務

被問到空中巴士A320neo客機引擎製造商普惠（Pratt & Whitney）的瑕疵問題。林紹波表示，不少航空公司都受到影響，香港快運確實有A320neo機隊，導致機隊有一段時間不能服務，這問題去年已開始，相信會延續幾年。集團一直與供應商商討賠償問題，並已達成一個滿意方案；所以未來幾年不會影響香港快運的財務。

他又指，香港快運會主力吸引年輕客群，目前已回復至疫前1.4倍的航班數目，未來會按需求增加新航點。