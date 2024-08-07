市場失當行為審裁處裁定中國森林前主席及行政總裁造假

市場失當行為審裁處裁定，前上市公司中國森林(前上市編號：00930)前主席李國昌及前行政總裁李寒春在招股書及2009年全年業績公告和年報內，載有多項虛假或具誤導性的陳述，範圍涵蓋中國森林的產生營業額的活動、盈利、人工林資產及現金結餘，誘使他人就該公司股份進行交易。

具體而言，中國森林2008年及2009年的營業額被誇大了91.56%和99.99%。審裁處亦裁定，該公司所宣稱的客戶並不存在或並非真實，且該公司持續地大規模偽造文件，包括林權證、採伐許可證及銀行結單，以隱瞞有關的虛假陳述。

審裁處的結論是，李寒春及李國昌在授權發出招股書及2009年全年業績公告和年報時，知道有關陳述屬虛假或具誤導性。同時裁定，李寒春及其名下的投資公司Top Wisdom Overseas Holdings Limited曾進行內幕交易，透過2011年1月的股份配售，沽售1.19億股中國森林股份，從而避免約3.53億元的損失。

審裁處裁定，繼與中國森林當時的核數師畢馬威在2010年12月初進行審計前會議後，李寒春意識到中國森林股份即將面臨危機。畢馬威在會上表示要就有關範疇執行各種審計程序，而該等範疇存在偽造文件猖獗的情況。李寒春知道，有關查詢可能會揭露實際情況，並將對中國森林股份的價值帶來災難性影響。審裁處信納，李寒春知道上述情況後，便開始採取行動出售其於中國森林的持股。