南丫島村屋遺產盤被瘋搶 終由外籍客215萬買來度假

細價兼有折讓的另類單位成為買家搶奪目標，拍賣場有南丫島村屋單位遺產貨，被大幅搶高約65.4%，以215萬港元售出，仍較4年前購入價大幅低逾2成半，由外籍買家購入作度假用途。

忠誠拍賣行於周三(7日)舉行拍賣會，場內售出兩項物業，包括上述南丫島大灣新村26號村屋單位，建築面積約500方呎，僅以130萬元開價推拍，單位吸引6組買家出價競逐，最終搶高85萬元售出，呎價約4,300元。

該行馬裕軒指出，單位早前吸引多達30組客戶查詢，不少為區內村民及外籍人士，是次買家亦為一對外籍夫婦，對單位志在必得，將用作度假之用。

他續稱，原業主也是外籍人士，於2020年以約290萬元購入單位，但早前於外地離世，由家屬委託該行推出拍賣。最終售價屬市價8折水平，相比購入價更大幅低75萬元或約25.9%。

此外，同場亦售出一項銀主物業，為屯門興發大廈低層連平台住宅單位，實用面積約241方呎，平台約803方呎，拍賣開價195萬元，最終以251萬元售出，較開價大幅高出56萬元或約28.7%，呎價約10,415元。