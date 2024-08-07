ＡＰＯＬＬＯ出行賣美國3D打印公司股份　料蝕逾1億元

截至本次公布日期，於目標公司的非上市投資權益已入帳列為按公平值計入損益之金融資產。於最終後續交割後，該公司及Global 3D將不再持有目標公司的任何權益。

買方為一間於特拉華州註冊成立的公司，其主要業務為投資控股。買方的最終實益擁有人為目標公司現有股東(為一名美國居民)的家族信託。信託的受託人為The GoldmanSachs Trust Company of Delaware。

目標公司為一家在特拉華州註冊成立的私人公司，主要從事透過其專利硬件及軟件平台進行三維打印工具結構的研究、設計、開發及生產業務。

該集團預期將因出售事項錄得虧損約1.06億港元。預計出售事項的所得款項淨額約為7.90億港元。公司擬將出售事項的所得款項淨額作以下用途。(i)約711.0百萬港元用於研發超跑及電動車；以及(ii)約79.0百萬港元用作一般營運資金，包括支付薪金、法律及專業費用及其他一般企業用途。

目標公司知會該公司，目標公司一直向美國國防反情報和安全局申請設施安全許可(「FCL」)，以獲取機密國防合同。目標公司所使用的技術已被美國列為機密，因此觸發美國國務院國際武器貿易條例(「ITAR」)及╱或美國財政部外資投資委員會(「CFIUS」)的相關規定。鑑於此技術在國防應用上的敏感性，必須嚴格遵守該等法規，以避免任何法律後果。該集團在目標公司的持股量超過外國持股限額(「限額」)並觸發美國法律法規，這將妨礙目標公司獲得美國的機密國防合同。因此，目標公司已要求並促使其超過限額的海外股東撤資。買方(其最終實益擁有人為目標公司現有股東)由目標公司指定為買方以促成出售事項。

應該公司要求，股份已於二零二四年七月二十九日(星期一)上午九時正起暫停買賣，以待刊發本公布。該公司已向聯交所申請股份自2024年8月8日(星期四)上午九時正起於聯交所恢復買賣。