白石角朗濤兩房呎價險守1.1萬　5年帳貶75萬沽

半新盤繼續為蝕讓重災區，大埔白石角朗濤兩房單位，減價至868萬元售出，原業主持貨約5年，帳面蝕讓75.7萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌栢蕙苑瑞柏閣低層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤約一個月以703萬元獲承接，累減47萬元，減幅約6%，呎價約12,782元，原業主持貨約4年，帳面需蝕讓134萬元。

●美聯謝國安表示，北角嘉富大廈低層B室，實用面積約222方呎，由於入場門檻較低，加上位處市區，即獲上車用家以270萬元承接，呎價約12,162元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣昇悅居3座高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，叫價850萬元，累減130萬後，以720萬元沽出，呎價約13,93元， 新買家為外區客。

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新界區

●美聯汪子龍稱，大埔白石角朗濤8A座低層C室，實用面積約773方呎，套兩房設計，早前叫價900萬元，新買家為原住西北區換樓客，議價後以868萬元承接，呎價約11,229元，原業主2019年以943.7萬元購入，帳蝕75.7萬元。

●美聯楊浩然指，大埔新達廣場1座高層E室，實用面積約617方呎，三房設計，早前叫價800萬元，區內客最終以755萬元承接，呎價約12,237元，原業主於1991年以97.8萬元購入單位。

●利嘉閣蕭浩麟稱，青衣盈翠半島12座中高層A室，實用面積約639方呎，套三房間隔，望海景及內園景，新買家為區內換樓客，叫價1,000萬元，經商議後以885萬元易手，呎價約13,850元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園6座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，綠表客見單位望海景，又可住近家人，方便日後互相照應，未補價第二市場以395萬元購入自住，呎價約8,161元。

●中原車子毅指，元朗尚悅12座中層E室，實用面積約356方呎，兩房間隔，叫價390萬元，與買家商議後降至370萬元沽出，呎價約10,393元，新買家為租客，原業主於2013年2月以337.1萬元一手買入，帳面獲利32.9萬元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園J段2街雙號屋，實用面積約848方呎，花園面積約928方呎，三房間隔，睇樓後即與業主洽商議價，叫價888萬元，最終以818萬元成交，呎價約9,646元。

●世紀21奇豐莊振耀表示，沙田名家匯2座高層C室，實用面積約1,066方呎，三房間隔，望山景，放盤1年，叫價1,580萬元，終以1,230萬元沽出，減價350萬元，減幅22.2%，呎價約11,538元，原業主於2011年8月以1,424萬元購入，帳面虧蝕194萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎海．御峰10座中層B室，實用面積約1,554呎，四房間隔，望海景，放盤3個月，原先叫價2,798萬元，減188萬元，以2,610萬元連車位獲買家承接，呎價約16,795元，原業主於2021年5月購入，帳面虧蝕438萬元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳天晉IIIA的3A座低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價以950萬元，放盤約3個月，近期獲區內租客洽購，最終以880萬元承接，呎價約16,176元，原業主於2019年11月以925萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕約45萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑A座中層17室，實用面積約597方呎，三房間隔，有裝修，望山景，今年1月未補價第二市場叫價538萬元，多次調整叫價至460萬元，最終綠表客以442萬元購入，累減96萬元，呎價約7,404元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳新都城2期2座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，外區家庭客睇樓一次，便火速決定入市，原業主於去年3月最初叫價約650萬元，議價後以528萬元成交，呎價約14,545元，原業主於2016年以約518萬元買入，帳面只獲利10萬元。

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