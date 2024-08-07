新盤降價求售　屯門樓獲回贈連優惠達樓價逾3成

新盤減價情況持續，抗跌力較弱的新界西北有樓盤下調售價推銷。元朗現樓項目修訂價單，將16個單位定價下調，並抽出11伙於周日出售，個別單位在1年半內賣平逾230萬元。屯門現樓項目單日沽3伙，買家可獲的回贈及優惠最高達樓價逾30%。

●沙田瓏珀山10周沽67伙

●啟德MONACO MARINE兩房售1,121萬元

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，周三(7日)錄得兩房單位的成交，為1B座20樓E室，實用面積449方呎，以1,121.3萬元，呎價約24,973元。據悉，買家具內地背景，購入上述單位計劃自住。

●沙田星凱‧堤岸連沽3伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(7日)連沽3伙，單日吸金逾3,908萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位包括3座49樓H室，實用面積755方呎，屬三房套間隔，成交價1,478.4萬元，呎價約19,581元。

●西營盤尚逸錄「一客兩食」

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(7日)錄得兩宗成交，共涉逾2,172萬元，市傳由同一組買家購入。其中30樓A室，為實用面積492方呎的三房單位，成交價1,303.88萬元，呎價約26,502元。

●屯門御半山I期兩房784萬成交 享多項回贈

●鰂魚涌芬尼街FINNIE日內上樓書

●元朗雨後個別單位1年半減價約233萬

星星地產旗下元朗雨後，修訂價單，直接下調16伙定價，連折扣率計，個別單位折實價較1年半前低約27%。項目安排周日(11日)以先到先得形式發售當中11伙。發展商指，將發售單位實用面積介乎592至594方呎，折實價由614萬至682萬元，折實呎價由10,336起。以12樓J室為例，實用面積592方呎，去年3月最初推出折實價約876.1萬元，現折實價約643萬元，減價約233萬元。

●愉景灣意堤千呎單位1,800萬元沽

●油塘親海駅I為1伙單位增優惠