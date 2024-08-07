新盤降價求售 屯門樓獲回贈連優惠達樓價逾3成
2024年08月07日 21:34
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新盤減價情況持續，抗跌力較弱的新界西北有樓盤下調售價推銷。元朗現樓項目修訂價單，將16個單位定價下調，並抽出11伙於周日出售，個別單位在1年半內賣平逾230萬元。屯門現樓項目單日沽3伙，買家可獲的回贈及優惠最高達樓價逾30%。
●沙田瓏珀山10周沽67伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，今(7日)以招標形式再售出兩伙，總成交金額共逾4,294萬元。該盤在10周內累計沽出共67伙，套現逾13億元。最新售出的單位為項目1期的Crown Tower 11樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房雙套間隔，連車位成交價2,700萬元，呎價約18,072元。
●啟德MONACO MARINE兩房售1,121萬元
會德豐地產旗下已屆現樓的啟德MONACO MARINE，周三(7日)錄得兩房單位的成交，為1B座20樓E室，實用面積449方呎，以1,121.3萬元，呎價約24,973元。據悉，買家具內地背景，購入上述單位計劃自住。
●沙田星凱‧堤岸連沽3伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(7日)連沽3伙，單日吸金逾3,908萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位包括3座49樓H室，實用面積755方呎，屬三房套間隔，成交價1,478.4萬元，呎價約19,581元。
●西營盤尚逸錄「一客兩食」
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(7日)錄得兩宗成交，共涉逾2,172萬元，市傳由同一組買家購入。其中30樓A室，為實用面積492方呎的三房單位，成交價1,303.88萬元，呎價約26,502元。
●屯門御半山I期兩房784萬成交 享多項回贈
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山I期，今(7日)招標連沽3伙，共涉2,360.66萬元。其中1B座11樓A室，實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價784.59萬元。資料顯示，該買家可享一系列回贈及優惠，可達樓價約32%，包括印花稅直送、特別現金回贈、90日內完成交易享樓價10%優惠等。若計及上述優惠及回贈，做價降至約533萬元，呎價約11,400元。
●鰂魚涌芬尼街FINNIE日內上樓書
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，周三(7日)公布最快明日上載樓書。該公司執行董事程德韻表示，項目積極融入可持續發展理念，通過節能方案，綠色建築技術，減碳措施和創新科技應用，以打造綠色生活空間。
●元朗雨後個別單位1年半減價約233萬
星星地產旗下元朗雨後，修訂價單，直接下調16伙定價，連折扣率計，個別單位折實價較1年半前低約27%。項目安排周日(11日)以先到先得形式發售當中11伙。發展商指，將發售單位實用面積介乎592至594方呎，折實價由614萬至682萬元，折實呎價由10,336起。以12樓J室為例，實用面積592方呎，去年3月最初推出折實價約876.1萬元，現折實價約643萬元，減價約233萬元。
●愉景灣意堤千呎單位1,800萬元沽
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，今(7日)以1,800萬元售出6座17樓D室，實用面積1,152方呎，呎價約15,625元。
●油塘親海駅I為1伙單位增優惠
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I，周三(7日)修定價單，為指定單位提供「慶祝港隊奧運奪雙金」折扣優惠，可獲額外售價3.5%折扣。長江實業營業部經理陳詠慈表示，親海駅I現僅餘最後一伙三房單位，由周日(11日)起至9月8日，凡購買項目的第1座1樓B室，實用面積729方呎，屬三房一套連儲物室間隔，可享上述新優惠，折實價1,093.9萬元，折實呎價約15,005元。