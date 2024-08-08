東方日報B1：國泰7載投資千億　鞏固港航空地位

林紹波(左二)表示，國泰具內地背景的空服員人數，將由今年底的約500名，增至明年的約1,000名。中為賀以禮。(袁志豪攝)

上半年該企折合每股普通股賺52.4仙，復派中期股息每股0.2元。業績報告指出，撇除特殊項目後，上半年錄得應佔溢利38.46億元，按年下跌19.25%，主要是由於票價轉趨正常。同時，來自聯屬公司的業績(大部分為延遲3個月確認)錄得應佔虧損3.42億元，按年收窄87%。

其中貢獻最大的主要品牌國泰航空，乘客運載人次增36.4%至1,066萬人，但期內反映平均票價水平的乘客收益率為68.9仙，按年回落11%，令上半年分部溢利跌40.73%至39.81億元。值得留意的是，今年上半年乘客收益率仍較2019年即疫情前的54.9仙高逾25%。

行政總裁林紹波表示，短途航班票價已回落至疫前水平，而長途航班，尤其是美國航線，主因內地與美國航班回復速度較慢，使內地居民要經香港乘飛機到美國，令相關航線仍供不應求。集團以增加飛美航班應對，未來數月美國東岸和西岸將各回復至每天3班，有助相關票價回落。

該企的廉航品牌香港快運，上半年轉虧7,300萬元。林稱，香港快運是集團收入增長引擎，上半年的航班數目已回復至疫前的1.4倍，但面對來自區內外廉航的競爭，使票價有壓力。公司將按市場需求增加航點，相信可吸引年輕乘客。

至於未來7年1,000億元的投資，將用作擴充機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域，冀進一步提升顧客體驗。主席賀以禮坦言，為配合機場三跑道系統落成、鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，實有需要擴大投資。

集團周三(7日)宣布，將會訂購30架空中巴士A330-900型號客機，獲大幅優惠的基本價格為110億美元，並有權額外增購30架，此款區域廣體客機預計將於2028年起陸續交付，主要服務於亞洲區內航點。

投資銀行瑞銀表示，國泰中期純利比預期高15%，主要因為聯營公司虧損份額較預期少，予目標價10.7元，評級為「買入」，預料業績影響輕微正面，中期股息亦較該行預測多11%。該行又謂，在強勁的自由現金流下，國泰已開始股息上行周期。不過，國泰午間公布業績後，股價逆市跌2.36%，收報7.83元。