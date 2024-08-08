許繹彬：港股欠缺基本因素　暫只宜短炒

另一說法則是，因為日本啟動貨幣政策正常化，驅使日圓匯率急升，引發大量日圓拆倉潮，令股票市場出現沽貨套現的現象。筆者較認同後者說法，相信日圓匯率急漲是導致今次「黑色星期一」全球股災的元兇。原因是今次股災是先由日經平均指數帶動，當日指數急跌4,451點，低見31,458點，與上月創下的新高相比，不足一個月，足足調整近11,000點，累積升幅全部蒸發。

除令指數出現史上最大單日跌幅外，更有理由相信令全球股市當日出現骨牌效應。除日經平均指數外，一直與其並肩作戰的台灣加權指數當天更曾跌穿20,000點水平，一度低見19,815點，與上月高位24,416點相比，也不足一個月就下調逾4,500點之多。其他亞洲主要金融市場無一幸免，首爾綜合指數當天收市跌8.77%，創下2008年10月以來最大單日跌幅。

一向肩負全球股市領航者角色的美股道指該天低見38,703點，與上月高位41,198點相比，下調近2,500點。納指亦不能獨善其身，低見16,682點，與上月高位18,647點相比，下調近2,000點。儘管本周二(6日)曾被血洗的股票市場一度作出報復式反彈，跌市元兇日經平均指數率先升近3,000點之多，帶動全球股市(香港除外)急彈，但外間料九霄驚魂會繼續上演，環球金融市場短期震盪序幕相信已展開，大上大落情況會相繼出現。

談回港股，仍是用不值一提來形容，港股在「黑色星期一」雖跟隨下跌，但只跌247點，從點數看來，以為港股好「硬淨」，但不知「好嬲定好笑」，當全球股市在本周二出現報復式反彈時，香港反而是跌市收場。如投資者用「硬淨」來形容港股，筆者則有所保留，事關港股其實在上周已經參加高台跳水項目，已無緣無故表演「直插冇水花」，急跌低見16,865點；與上月高位18,371點相比，下跌超過1,500點，跌幅相當驚人，因此未到「黑色星期一」已被洗倉。

另一看法則是，外資對港股的持倉比例可謂非常之少，甚至可能是「零」，所以當出現全球股票市場因日圓急升，而出現從資本市場沽貨套現時，香港股市根本沒有貨可套現，出現此情況不知是「幸運」還是「不幸」。