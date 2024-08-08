許繹彬：港股欠缺基本因素 暫只宜短炒
2024年08月08日 09:47
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周全球股票市場焦點，定必是上演「黑色星期一」股災大逃殺。惟今次股災對投資者來說完全沒有預兆，今次股災原因令投資者啞口無言，因近兩年大跌市通常是因為美國減息步伐放慢，令股市作急促調整，但是次調整理由，是市場憂慮美國經濟出現硬着陸，令減息壓力大增，此言論令投資者「抓晒頭」。
另一說法則是，因為日本啟動貨幣政策正常化，驅使日圓匯率急升，引發大量日圓拆倉潮，令股票市場出現沽貨套現的現象。筆者較認同後者說法，相信日圓匯率急漲是導致今次「黑色星期一」全球股災的元兇。原因是今次股災是先由日經平均指數帶動，當日指數急跌4,451點，低見31,458點，與上月創下的新高相比，不足一個月，足足調整近11,000點，累積升幅全部蒸發。
除令指數出現史上最大單日跌幅外，更有理由相信令全球股市當日出現骨牌效應。除日經平均指數外，一直與其並肩作戰的台灣加權指數當天更曾跌穿20,000點水平，一度低見19,815點，與上月高位24,416點相比，也不足一個月就下調逾4,500點之多。其他亞洲主要金融市場無一幸免，首爾綜合指數當天收市跌8.77%，創下2008年10月以來最大單日跌幅。
一向肩負全球股市領航者角色的美股道指該天低見38,703點，與上月高位41,198點相比，下調近2,500點。納指亦不能獨善其身，低見16,682點，與上月高位18,647點相比，下調近2,000點。儘管本周二(6日)曾被血洗的股票市場一度作出報復式反彈，跌市元兇日經平均指數率先升近3,000點之多，帶動全球股市(香港除外)急彈，但外間料九霄驚魂會繼續上演，環球金融市場短期震盪序幕相信已展開，大上大落情況會相繼出現。
談回港股，仍是用不值一提來形容，港股在「黑色星期一」雖跟隨下跌，但只跌247點，從點數看來，以為港股好「硬淨」，但不知「好嬲定好笑」，當全球股市在本周二出現報復式反彈時，香港反而是跌市收場。如投資者用「硬淨」來形容港股，筆者則有所保留，事關港股其實在上周已經參加高台跳水項目，已無緣無故表演「直插冇水花」，急跌低見16,865點；與上月高位18,371點相比，下跌超過1,500點，跌幅相當驚人，因此未到「黑色星期一」已被洗倉。
另一看法則是，外資對港股的持倉比例可謂非常之少，甚至可能是「零」，所以當出現全球股票市場因日圓急升，而出現從資本市場沽貨套現時，香港股市根本沒有貨可套現，出現此情況不知是「幸運」還是「不幸」。
由於港股欠缺自理能力，已不是今時今日才知悉的問題，如要依靠或等待港府推出振興資本市場措施，又談何容易？現階段唯有希望中央政府能突然出招救經濟，挽救資本市場，從而使A股反彈，帶動港股在有成交配合下作出相應反彈，否則未來港股仍會出現日上日落的格局。建議投資者靜觀其變，只宜候位短炒，當大市在回落時買入反彈力高的藍籌分子，在反彈時就沽出；提到反彈力高的藍籌，相信望來望去，暫仍得騰訊(00700)值得關注。