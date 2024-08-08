太古地產中期少賺19%　派息34仙　擬斥15億回購股份

期內，基本溢利38.57億元，按年跌1.12%。經常性基本溢利35.7億元，跌8.27%。收入72.79億元，按年跌0.24%。截至6月底，辦公樓物業組合的租用率89%。

太古地產表示，預期香港辦公樓市場在下半年受需求疲軟及辦公樓供應過剩影響而持續低迷，租金將繼續受壓。然而，在當前潛在租戶追求辦公室質素的趨勢下，將對太古坊二座及太古廣場六座這些新建辦公樓有利。若果金融市場持續正面發展及經濟活動回升，市場對甲級辦公樓的需求應會改善。

香港零售物業組合的租金收入總額為11.98億元，按年跌3%。太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別跌13%、4%及3%。

太古地產指，董事局認為實施回購計劃符合公司及股東的整體最佳利益。於當前不明朗的市場狀況下進行股份回購，可展示公司對其業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。董事局認為，公司現有財務資源足以實施計劃並維持穩健的財務狀況。