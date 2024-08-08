英國大選後樓市轉趨樂觀　準買家重返市場搵盤

英國上個月政府換屆後，樓市有轉趨樂觀的迹象。英國皇家特許測量師學會(RICS)公布7月平衡指數，當中新買家查詢指數由6月的負6%，升至7月的正2%，反映準買家返回市場尋找住宅單位，是過去4個月以來數字首次轉正。

該指數是向測量師和地產中介發出問卷，調查看漲和看淡受訪者百分比之間的差距。住宅協議成交指數上月為負2%，雖然樓宇買賣宗數仍處於收縮區域，但較5月和6月的負13%和負6%顯著改善，並逐步走向接近正數。RICS總經濟師Simon Rubinsohn表示，英國工黨上台集中催谷樓市發展，而且上月市場預期減息，都令樓市氣氛得到改善，特別是短期和中期，人們都預期樓市活動會增加。

根據該指數的報告，認為未來3個月樓宇買賣增加的人數淨額為正30%，是自從2020年1月以來看得最牛的一個月。認為未來12個月樓宇買賣會增加的指數為正45%，相較6月正40%進一步改善。

樓價方面，預期未來一年樓價上升的人數在7月為正46%。至於租務，需求指數為正18%，但業主放盤指示指數維持在負16%，顯示供求失衡，未來住宅租金上升的機會增加。

Rubinsohn表示，未來的挑戰主要看工黨政府是否有決心實行已計劃的改革。另外，暫時未看到英倫銀行會否繼8月之後，在未來幾個月內再度減息。