瑞銀：內地低價電商平台跑嬴　料下半年網上零售增5至7%

內地消費情緒審慎，瑞銀投資銀行中國互聯網研究主管方錦聰認為，網上電商平台會跑贏，特別是低價電商，料下半年內地網上商品零售銷售按年增長5至7%，惟較上半年的增幅9%放緩，而今年首季及第二季分別升11.6%及6.4%。

他提到，即使近期美股、日股出現大調整，資金仍未大規模重返中港股市，反而傾向投入在印度，因看好當地能成第二個中國，坦言投資者仍等待內地推出更大規的刺激政策及措施，尤其是拯救房地產市場，相信要屆時資金才有機會重投中國市場。

他指出，雖然內地推出「以舊換新」的政策，惟有商家反映不少更換需求已在疫情期間完成，故政策暫未太大刺激市場需求，而且內地理性消費趨勢持續，相信消費者需求短期內仍受到抑制。

方氏又指，品牌商佔電商平台的廣告收入約80%，但在宏觀經濟較弱下，商家廣告投入謹慎，電商平台將更加注重利潤率表現，預測未來2至3年行業收入增長6至7%，每股盈利增長達15至20%，毛利升約5%。

他估計，電商平台會將品牌商與白牌商的產品分流，以免品牌商的產品會受白牌商低價衝擊，而品牌商亦會減少研發開支，並走中、低路線刺激銷售。至於白牌商，現時正面對產能過多的問題，只能靠減價去庫存及出口海外緩解，但或有部分白牌商會因減價而倒閉。