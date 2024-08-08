華虹半導體第二季少賺91%　收入跌24%

第三季指引方面，公司預計銷售收入約在5億至5.2億美元之間，預計毛利率約在10至12%之間。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦。在經歷數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現企穩復甦信號。第二季華虹半導體的銷售收入達到4.785億美元、符合指引，毛利率為10.5%、優於指引，均實現環比增長。產能利用率也較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固公司在特色工藝晶圓代工業界的領先地位。

他續指，公司第二條12英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色工藝平臺將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。華虹半導體將持續推進工藝技術的研發，不斷夯實並力爭擴大自身在特色工藝領域的優勢，為市場和廣大投資者帶來更出色的營運表現和更豐厚的投資回饋。