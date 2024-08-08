鰂魚涌FINNIE上載樓書 共設90伙面積由223呎起
2024年08月08日 17:24
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程德韻（中），溫灌霖（左）及宏安地產營業及市務助理經理許嘉勤（右）。
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，周四(8日)上載售樓說明書至一手住宅銷售資訊網。項目為一座樓高26層的住宅大樓，提供90伙，最細特色單位實用面積由223方呎起。
該公司執行董事程德韻表示，項目短期內會開放示範單位以供參觀。樓書所見，該盤的戶型分布上，標準一房有41伙，實用面積245至270方呎，標準兩房有41伙，實用面積361至364方呎。同時有8伙特色單位，實用面積223至626方呎。標準樓層每層設有4伙，並提供兩部升降機。面積最細的單位為2樓A室，實用面積223方呎，屬一房間隔，設433方呎平台。
宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖表示，項目的特色單位包括位於2樓的平台特色戶，位於27 樓至28樓的高層平台特色單位，及位於29樓的連平台及天台的特色單位。當中，29樓A室，實用面積626方呎，屬三房套房設計，可享維港景觀。
此外，項目的地下設有商舖，1樓為會所，以上屬住宅樓層。項目預計關鍵日期為2026年5月31日。