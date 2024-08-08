鰂魚涌FINNIE上載樓書　共設90伙面積由223呎起

該公司執行董事程德韻表示，項目短期內會開放示範單位以供參觀。樓書所見，該盤的戶型分布上，標準一房有41伙，實用面積245至270方呎，標準兩房有41伙，實用面積361至364方呎。同時有8伙特色單位，實用面積223至626方呎。標準樓層每層設有4伙，並提供兩部升降機。面積最細的單位為2樓A室，實用面積223方呎，屬一房間隔，設433方呎平台。

宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖表示，項目的特色單位包括位於2樓的平台特色戶，位於27 樓至28樓的高層平台特色單位，及位於29樓的連平台及天台的特色單位。當中，29樓A室，實用面積626方呎，屬三房套房設計，可享維港景觀。

此外，項目的地下設有商舖，1樓為會所，以上屬住宅樓層。項目預計關鍵日期為2026年5月31日。