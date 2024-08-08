沙田第一城劈價10%　兩房戶389萬元

上車盤做價隨大市回落，沙田第一城有兩房單位，劈價近10%，以389萬元售出，屋苑樓價繼續低於「4球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施志鋼表示，鰂魚涌南豐新邨7月暫錄3宗買賣，包括5座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，呎價約11,509元，新買家為外區客，已在區內睇樓約兩個月入市自用。

●中原冼子明指，小西灣居屋富怡花園5座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價450萬元，累減30萬元，綠表價420萬元沽出，呎價約7,095元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道14號中層C室，實用面積約670方呎，三房間隔，最初叫價680萬元，最終以668萬元易手，呎價約9,970元，新買家為同區換樓客，原業主持貨近11年半，帳面需蝕讓30萬元。

●世紀21家天下黎振傑指，奧運站帝柏海灣2座高層H室，實用面積約597方呎，套三房間隔，以1,100萬元成交，呎價約18,425元，原業主於2004年10月以428萬元購入，持貨約20年帳面獲利672萬元。

●利嘉閣余美寶稱，紅磡黃埔花園1期2座中層H室，實用面積約777方呎，套三房連士多房間隔，望內園景，叫價1,000萬元，經雙方議價後，最終以935萬元成交，呎價約12,033元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城46座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤5個月，原先叫價430萬元，累減41萬元，減幅約9.5%，終以389萬元成交，呎價約13,697元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋彩明苑D座極高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，上月未補價第二市場叫價680萬元，一口減35萬元，白居二以645萬元承接，呎價約9,923元。

●利嘉閣郭建民稱，沙田溱岸8號3座中層C室，實用面積約1,398方呎，四房雙套房連工人房間隔，望河景，叫價2,450萬元，最終以2,250萬元成交，呎價約16,094元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑O座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為綠表客，原業主增加議幅，減價10萬，未補價第二市場以490萬元購入自住，呎價約7,538元。

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