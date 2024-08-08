啟德兩全新盤同日預告推售　鰂魚涌單幢樓上載樓書

兩個啟德全新盤同日預告將會推售，打破近日一手市場悶局。鰂魚涌單幢樓盤亦加快推售步伐，已經上載樓書，有望下周開放示範單位以供參觀。

●啟德天璽‧天部署季內推售

●鰂魚涌FINNIE上載樓書

●啟德維港‧雙鑽獲批入伙紙

●何文田VAU Residence一房呎售18,710元

萬科香港發展的何文田VAU Residence以529.5萬元沽出11樓A室，實用面積283方呎的一房戶，呎價約18,710元

●啟德維港1號三房成交價1,397萬元

●青衣明翹匯沽出最後1伙分層戶

●西南九龍維港滙I四房售4,580萬

●山頂道3幢洋房落實8.28億元售出

一手住宅物業銷售資訊網顯示，山頂道99, 101, 及103號3幢洋房，於周四(8日)落實作價8.28億元售出。該3座洋房面積約4,627至5,067方呎，總樓面面積約14,356方呎，平均實用呎價約57,676元。資料顯示，上述物業早於2003年入伙，至今有約21年樓齡。

●屯門御海灣特色戶成交價1,000萬