啟德兩全新盤同日預告推售 鰂魚涌單幢樓上載樓書
2024年08月08日 22:02
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兩個啟德全新盤同日預告將會推售，打破近日一手市場悶局。鰂魚涌單幢樓盤亦加快推售步伐，已經上載樓書，有望下周開放示範單位以供參觀。
●啟德天璽‧天部署季內推售
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周四(8日)公布將於本季內推出市場。項目分兩期發展，共設5座住宅大樓，合計提供1,490伙，先推的第1期涉906伙，戶型涵蓋開放式至四房間隔。該盤前臨啟德車站廣場，自設基座商場，連接地鐵站，設有隧道連接AIRSIDE。
●鰂魚涌FINNIE上載樓書
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，周四(8日)上載售樓說明書至一手住宅銷售資訊網。項目為一座樓高26層的住宅大樓，提供90伙，最細特色單位實用面積由223方呎起。項目短期內會開放示範單位以供參觀。
●啟德維港‧雙鑽獲批入伙紙
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周四(8日)公布取得入伙紙。項目預計於今年下半年開售。該盤由2幢高座住宅大樓組成，提供702伙，單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，另有特色單位。樓盤前臨都會公園，享啟德體育園景。項目設有住客私人會所，
●何文田VAU Residence一房呎售18,710元
萬科香港發展的何文田VAU Residence以529.5萬元沽出11樓A室，實用面積283方呎的一房戶，呎價約18,710元
●啟德維港1號三房成交價1,397萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(8日)售出1B座33樓H室，實用面積598方呎，屬三房間隔，以1,397.7萬元成交，呎價約23,373元。
●青衣明翹匯沽出最後1伙分層戶
佳明集團控股(01271)旗下己屆現樓的青衣明翹匯，周四(8日)沽出最後1伙分層單位，尚餘最後5伙複式單位待售。最新售出的單位為2A座31樓A室，實用面積754方呎，屬三房連工作室間隔，成交價1,533.1萬元，呎價約20,333元。
●西南九龍維港滙I四房售4,580萬
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周四(8日)售出1座11樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房雙套間隔，成交價4,580萬元，呎價約33,069元。發展商指，該系列項目累計沽出1,242伙，連車位套現逾217億元。
●山頂道3幢洋房落實8.28億元售出
一手住宅物業銷售資訊網顯示，山頂道99, 101, 及103號3幢洋房，於周四(8日)落實作價8.28億元售出。該3座洋房面積約4,627至5,067方呎，總樓面面積約14,356方呎，平均實用呎價約57,676元。資料顯示，上述物業早於2003年入伙，至今有約21年樓齡。
●屯門御海灣特色戶成交價1,000萬
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，今(8日)以1,000萬元售出第1座3樓D室，實用面積501方呎，屬三房間隔，連91方呎平台，呎價約19,960元，買家另可享有多項現金回贈及成交優惠。