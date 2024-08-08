Intel被指誇大業績遭提告　傳7年前錯失發達良機...

力求重振美國晶片製造雄風的半導體老店英特爾(Intel)季績差劣，兼且要裁員過萬人救亡，股價上周五暴瀉26%，日前再遭投資者發起集體訴訟，於三藩市法院入稟指控其在次季業績出爐前大約半年期間，就業務和生產能力作出失實或誤導性陳述，令股價虛高，「志向遠大」的行政總裁蓋爾辛格和財務總監津斯納也是被告。

券商瑞穗「踩多腳」，把英特爾投資評級貶至「中性」，目標價由36美元劈至22美元，預期公司要重奪市場領導地位荊棘滿途，更可悲的是「所有關鍵市場都在流失市場份額……技術差距已被拉開」，到明年都沒有具備足夠號召力的新產品，所以恐怕都會繼續落後競爭對手。伺服器、人工智能(AI)和個人電腦(PC)產品性能上固然並非一無是處，問題在於執行力和交付，拖累市場滲透率的改善。

錯失入股OpenAI機會

正當英特爾市值已蒸發至僅800億美元出頭，跟開發ChatGPT的初創企業OpenAI相若之際，市傳原來2017至2018年期間，英特爾有機會以10億美元入股OpenAI，取得15%股份，如果願意按成本價為其提供所需硬件，可多買15%股份。

OpenAI之所以找上英特爾，原因是不想太多倚賴英偉達(Nvidia)，可惜英特爾當時的管理層覺得生成式AI短期內欠缺增長前景，卒之錯過一個賺大錢的機會。