CNN母公司上季勁蝕近百億美元　皆因電視業務商譽減值

美國有線電視新聞網絡(CNN)的母公司華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery，WBD)於6月底止季度為傳統電視業務作出91億美元(約709.8億港元)的商譽減值，直接導致公司同季股東應佔虧損按年擴大7.05倍至99.86億美元(約778.9億港元)。

商譽可理解為公司併購業務時付出的溢價，一旦經營下來不似預期就可能會減值。行政總裁David Zaslav表示，市值和業務狀況跟過去兩年前不同，本次減值承認了這一點。財務總監Gunner Wiedenfels表示，「你問我對減值失望嗎？對的。過去一年不時有人說市場會復甦，但現實不是這樣。」

商譽減值不是現金項目，問題是WBD的生意本身都不理想。WBD上季收入按年倒退6.22%，經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年減少16.47%，自由現金流亦按年減少43.32%。

單看CNN所屬的網絡部門，上季收入按年倒退8.44%，原因包括廣告收入按年倒退9.55%，整個部門的經調整EBITDA按年倒退7.75%。

總結上半年，WBD的收入按年倒退6.58%，其中廣告收入按年跌4.96%，虧損則按年擴大3.74倍至109.52億美元。