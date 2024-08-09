鄧聲興：內險企產品回報設限礙經營

近日，國家金融監督管理總局公布《關於健全人身保險產品定價機制的通知》及其配套通知，首次提出建立預定利率與市場利率掛鈎及動態調整機制。其要求自9月1日起將新備案普通型保險產品的預定利率上限下調至2.5厘，自10月1日起下調新備案分紅型保險產品的預定利率上限至兩厘，同時新備案的萬能險最低保證利率上限下調至1.5厘。

此次《通知》亦指出要建立預定利率與市場利率掛鈎及動態調整機制，相信將有助建立長效機制，提高行業負債成本彈性及資產負債管理水平，有望解決監管部門主導調整預定利率的滯後性及被動性。

料削弱未來保單吸引力

具體而言，將參考5年期以上貸款市場報價利率(LPR)、5年定期存款基準利率、10年期國債到期孳息率等長期利率來確定預定利率基準值，由中國保險行業協會發布並報金融監管總局，達到觸發條件後，各保險公司按照市場化原則，及時調整產品定價。

總體來看，從防控利差損風險的角度，調降傳統險產品預定利率有助於降低增量產品的負債成本，從而降低行業整體的負債成本，以及邊際緩解行業利差損風險。故相信此舉主要為從保險負債端降低成本及防範風險，但調整後會導致保單回報最高水平降低，從而影響保單回報確認率，料將使內險投資環境更加艱難，對前景不利。

此外，全球經濟、政治局勢複雜且具不確定性，避險情緒席捲亞洲市場，經濟預期偏弱使得債券等防禦性產品過熱，綜合因素帶動中國國債孳息率不斷下跌。30年期國債孳息率運行至2.5厘下方，10年期國債孳息率一度創20年來最低。截至今年6月末，30年期及10年期國債孳息率分別下降40點子及35點子，至2.2058厘及2.4282厘，50年期國債孳息率也一度破2.5厘，脫離經濟增速中樞。

內險企業多將保單資金進行債券投資，此次政策下調保險預定利率上限或與此有關，料未來中國國債孳息率或進一步下跌，仍待結合未來中美息差、資金空轉及經濟運行的高度等因素影響進一步判斷。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)