陸秉鈞：「AI大牛股」Palantir展現變現能力

一度被市場稱為「AI大牛股」的Palantir Technologies Inc(PLTR.US，以下簡稱「Palantir」)，近日公布了超出市場預期的第二季度業績報告，並大幅上調了全年利潤展望，引發投資者對其人工智能(AI)業務前景的高度關注。這份業績報告不僅展現了Palantir在AI領域的強勁實力，更體現了其在商業和政府業務方面的全面增長。

首先，從營業總收入來看，Palantir第二季度實現總收入6.78億美元，按年大幅增長27%，優於華爾街分析師6.53億美元的預期。這一亮眼的業績主要得益於其商業部門和政府部門的雙雙增長。

政府部門營業總收入為3.71億美元，按年增長23.0%。按季增加10.7%；商業部門營業總收入為3.07億美元，按年增長32.4%，按季增加2.7%；

在業績會上，Palantir首席營收和法律官員Ryan Taylor表示，上個季度美國商業客戶數量按年增長83%，這種增長歸因於公司的「boot camp」。Taylor解釋說，這些「boot camp」對於展示人工智能的潛力至關重要。然而，真正的機會在於與這些客戶從原型轉變爲生產。

他引用了與一家大型批發保險券商達成的最近成交金額超過一百萬美元的交易，這筆交易僅在「boot camp」後的16天就完成了。

值得注意的是，Palantir的股東應佔溢利同樣表現出色，達到1.34億美元，按年增長20%，大幅超越分析師8280萬美元的預期。這一數字不僅反映了公司的盈利能力，更彰顯了其業務模式的可持續性和盈利潛力。

Palantir的強勁表現主要得益於其在AI領域的深厚積累和創新能力。公司在2023年推出的Palantir人工智能平台(AIP)受到市場廣泛關注，目前已被全球超過100個組織大規模使用，涵蓋醫療保健和汽車等多個行業。AIP平台的核心優勢在於其能夠將大語言模型(LLM)的強大AI功能引入企業網絡、私有數據和核心運營中，為客戶提供高效的數據整合以及分析、預測工具。

Palantir行政總裁亞歷克斯·卡普在業績會議中強調，AIP平台已經「徹底改變了」公司的業務增長步伐，推動Palantir邁入加速增長的新紀元。這一平台不僅為企業提供了基於AI的數據分析和處理能力，更重要的是它降低了AI技術的使用門檻，使得更多企業能夠快速部署和應用AI解決方案。

面對如此亮眼的業績，Palantir大幅上調了全年業績預期。公司將2024年的總營業收入指引調高至27.4億至27.5億美元之間，同時將今年的調整後營業利潤展望區間上調至9.66億至9.74億美元。這一展望遠超華爾街分析師的普遍預期(約8.83億美元)，反映了公司對未來業務增長的強烈信心。

然而，投資者也需要注意到，儘管Palantir在AI領域表現出色，但整體AI市場的投資熱潮似乎正在降溫。隨着AI企業數目的「氾濫」，筆者認為，市場將愈來愈看重AI企業的變現能力。華爾街投資機構愈來愈關注那些能夠通過AI實現實質利潤增長的公司，而非僅僅進行大規模AI投資的企業。這一趨勢也解釋了為何Palantir等能夠展示AI盈利能力的公司股價大漲，而一些大型科技龍頭在公布大規模AI投資計劃後股價反而下跌。

總的來說，Palantir的這份業績報告不僅展示了公司在AI領域的領先地位，更重要的是證明了其能夠將AI技術轉化為實際的業務增長和利潤。隨着全球企業和政府機構對AI技術的需求持續增長，Palantir有望在未來繼續保持強勁的增長勢頭。然而，投資者在關注其增長潛力的同時，也需要警惕可能的估值風險，並密切關注整體AI市場的發展趨勢。

股價方面，受到「黑色星期一」的影響，開盤一度低見21.23美元，較上周五收盤下跌14%，惟最後修復大部分失地，周二收盤價已經重回上周的交易區間，顯示資金趁低吸納。有興趣的投資者可以考慮於26美元買入，作中長線部署，失守上周五低位23.75美元則先行止蝕。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)