內地求職者殺入港保險界掘金　友邦據報設小組以普通話傾策略

外媒報道，大量內地求職人士湧入本港保險業，他們對於跨境的職業生涯及薪酬前景感到失望，不少人嘗試透過銷售保險產品謀生，並留在香港。友邦、保誠及其他金融公司正聘請更多內地人士，向內地遊客推售保險計劃。

報道指，新冠疫情期間， 內地抵港客戶(Mainland China Visitor, MCV)保險市場陷入低迷，去年以來香港通關後，內地訪客業務逾750港億元。他們買入的大部分保單以美元或與港元計價，令資金能夠轉移海外，並且進行長期投資。這些產品提供重大疾病或定期壽險，通常包括儲蓄或類似投資的功能，可免受人民幣貶值所影響。

這為保險代理帶來一筆財富，他們透過向內地訪客銷售保單來賺取大筆佣金。有經紀指，表現最出色的經紀每年可賺取超過1,000萬元的收入，外加獎金。

香港的保險公司不允許在內地直接銷售產品，因此許多代理依靠家人、朋友及個人網絡，吸引內地客來港簽署文件及買保險。客戶可開設香港銀行帳戶，並匯出資金，或使用Visa或Mastercard信用卡買保險。內地允許個人每年將最多相當於5萬美元的資金轉移境外。

報道指，最近友邦每周早晨簡報會上，約40人組成的小組以普通話討論銷售策略，該會為保險代理及其他有興趣成為代理的人士而設。不少人最近憑人才計劃獲得簽證，年齡介乎20多歲至50多歲不等，演講者談及持有香港護照的好處，居港7年後可獲得香港護照。友邦並沒有回應。