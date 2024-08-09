姚浩然：港股反彈空間有限 比亞迪待調整再買
2024年08月09日 11:57
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美國最新失業救濟數據勝預期，紓緩市場對經濟急劇惡化的憂慮，隔晚美股顯著反彈。亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，市場借消息炒上，相信日圓拆倉潮暫告一段落才是美股上升主因。他指出，美元兌日圓在142至143找到支持，美國10年債息亦一度重上4厘，反映環球避險情緒紓緩，資金流出債市，走向其他風險資產，比特幣亦重上6萬美元。港股亦有理由跟隨外圍反彈，不過市場仍關注內地經濟前景，料大市反彈幅度有限，恒指上方阻力分別在17,300點及17,500點。
中芯國際(00981)公布截至6月底止第2季業績，純利按年跌近6成，按季增1.29倍。姚認為中芯可受惠國策扶持，肩負重任為內地品牌提供晶片，但由於產品良率不高，壓縮毛利率空間，盈利表現較為波動。另外，中芯現價估值亦偏高，不宜作中長線部署，只宜短線投機性買入，在14至17.5元炒上落。
比亞迪股份(01211)宣布2025款海豹和海豹07DM-i正式上市，姚浩然指出，比亞迪可藉住新車推出，搶佔市場份額，消息對股價有正面作用。不過，內地整體消費市道仍弱，汽車行業亦會受拖累，且比亞迪料升至222至225元阻力不輕，現價上升空間有限，不妨待回落至210元樓下再入場。