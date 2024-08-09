姚浩然：港股反彈空間有限　比亞迪待調整再買

美國最新失業救濟數據勝預期，紓緩市場對經濟急劇惡化的憂慮，隔晚美股顯著反彈。亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，市場借消息炒上，相信日圓拆倉潮暫告一段落才是美股上升主因。他指出，美元兌日圓在142至143找到支持，美國10年債息亦一度重上4厘，反映環球避險情緒紓緩，資金流出債市，走向其他風險資產，比特幣亦重上6萬美元。港股亦有理由跟隨外圍反彈，不過市場仍關注內地經濟前景，料大市反彈幅度有限，恒指上方阻力分別在17,300點及17,500點。