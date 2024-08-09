花旗香港金融市場部新交易樓層開幕

花旗集團香港區金融市場主管林穎聰（左）、日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（中）及日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith（右）主持新辦公室的開幕儀式。

花旗集團表示，金融市場部全新交易樓層（trading floor）啟用，新樓層位於原址的中環花園道三號冠君大廈，辦公室和交易樓層兩層總樓面面積達30,000平方呎，讓原本於不同樓層的同事一起在更大的空間工作。

最近由日本改駐香港的花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）、日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith及香港區金融市場主管林穎聰 （Charles Lam）主持開幕儀式，慶祝全新trading floor的啟用。

今年年初由倫敦派駐香港的日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith表示，作為亞洲首要的國際金融中心，香港是一個現代化及充滿活力的城市，持續吸引來自全球各地的人才，並透露短期內將再有數名高層管理人員調駐香港。

香港區金融市場主管林穎聰表示，這次歷時十個多月的裝修工程，特意聘請ESG顧問設計和打造綠色工作空間。香港全新的trading floor是花旗全球所有trading floor中最先進和最環保。

過去數年，花旗分階段大規模翻新其位於中環的辦公室。去年年底，集團的企業銀行及投資銀行團隊亦遷入樓面面積超過30,000平方呎的新辦公樓層。