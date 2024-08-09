山頂南區7月交投倍增　金額勁升近10倍

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，山頂南區於剛過去的7月份共錄得約13宗買賣成交，較6月份上升約1.6倍，至於成交金額則錄得約31.57億港元，按月大增近10倍，並且量額俱增，主要受惠市場錄得多宗大額成交帶動。

7月所錄的買賣有10宗屬一手成交，涉及金額約30.6億元。當中矚目成交包括種植道雙號4洋房以共約11億元成交，而山頂道99-103號亦有3洋房以約8.28億元成交，壽臣山15號錄得1宗7.1736億元成交及1宗3.2016億元成交。二手市場全月則錄3宗買賣，成交金額約9658萬元，分別按月減約40%及約67.47%，反映全月以一手主導。

租務市場方面，7月份錄得約53宗租務，涉及每月總金額約611萬元，按月分別輕微下跌7.02%及3.79%。月租最高的成交個案為柯士甸山道8號一個洋房租務，月租金額約50萬元，呎租約109元。

方富義稱，隨着區內有豪宅新盤部署推出，加上近期豪宅成交表現向好，而且租金亦見一定支持，預計短期內山頂南區豪宅買賣及租務表現將會向好。