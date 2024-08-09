二手樓價指數按周跌0.11%　維持近8年低位

中原城市領先指數CCL最新報140.96點，按周跌約0.11%。在一手新盤低價開售及觀望減息的情況下，二手市場處於拉鋸局面，成交淡靜，近5周CCL於140到141點反覆爭持。二手樓市觀望氣氛濃厚，相信短期整體樓價走勢窄幅偏軟。

本周CCL仍處於近8年低位，重返2016年9月底時水平，2024年累跌約4.25%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約26.33%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約1.44%。今周市場憂慮美國經濟衰退，環球股市大幅波動，9月聯儲局減息預期升溫，對本地二手樓價的影響將於8月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.53點，按周微升約0.01%。CCL(中小型單位)報140.19點，按周微升約0.01%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升約0.21%及約0.14%，兩者繼續於近8年低位徘徊，同樣重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報144.82點，按周跌約0.69%，終止2周連升，繼續處於逾7年半低位，重返2017年1月中水平。

四區方面，九龍CCL_Mass報139.84點，按周升約0.76%，連升3周共約1.36%，指數仍於2016年10月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報129.90點，按周升約0.29%，連跌2周後回穩，指數重返2017年2月中水平。新界東CCL_Mass報152.79點，按周跌約0.16%，連跌3周共約1.70%，指數繼續處於2017年2月中水平。港島CCL_Mass報139.15點，按周跌約1.14%，指數重返2016年7月初水平。