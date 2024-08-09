汪敦敬：港府是否要出「甜招」刺激樓市？

如果說樓市逆周期措施在市道暢旺時祭出，「辣招」可令投資者冷靜。同一道理，市場淡靜時，也應推出「甜招」去幫助市場暢順一點？有人說此舉益了炒家，但筆者會說，自2010年出了樓市辣招之後，其實香港住宅市場上就已經沒有短炒的炒家，只有長線投資者。

筆者同意從政府角度來看，要對炒家作出限制，但是不應該對長線投資者進行打壓。長線投資者對香港經濟有貢獻，對付他們只是滿足到「憎人富貴、厭人貧」的錯誤心態而已，政府其實正正是房地產上最大的投資者和地主！

筆者贊同樓價調整對於未上車的居民是有好處的，但這個調整期的時間應該是有限的。當建築材料的物價升幅遠高於一般民生物價通脹的時候，建築工人的人工升幅亦遠高於其他行業的！若再遇上發展商的息口支出較幾年前倍增，在這情形之下，如果樓價出現持續下跌的話，會出兩個很大的副作用。

首先，地產發展商無利可圖，就不會去投資買地，現在的情況就是這樣；其次，地價的價值大減，令賣地活動和規模會減少。因為在市道不好的時候，上述兩種情況會同時出現，縱使政府願意承擔財困的代價，但筆者認為財困的代價是不值得去付出的。

筆者再次強調，以港人平均入息中位數字計算，兩小口子是可以買到約480萬元的單位，而且能夠通過入息要求門檻的。香港家庭只要每月儲蓄3成收入，就可以在三年左右儲到首期。

現在樓價已經去到較低位置，即是說社會貧富差距縮小已初步成功，但這段時間愈短愈好，政府應該研究有甚麼政策是可以更好分配利益，令到樓市暢旺，只是撤辣已不足夠應付眼前的考驗了！

祥益地產總裁 汪敦敬