港府：繼續積極吸引環球資金支持大灣區建設

大灣區金融合作進一步深化，市場關注區內大型基建及融資安排。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府正在積極推展多個大型發展項目，包括北部都會區及交椅洲人工島等，已成立「大型發展項目融資委員會」及設立「大型發展項目融資辦公室」，研究和審視各種可行的融資方案，並計劃以發債作為融資工具之一，利用市場資金推動不同的基建項目發展。

事實上，今年的財政預算案已公布，將「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」的合共借款上限訂為5,000億港元，並計劃在未來5個財年，即2024/25至2028/29年度，每年發行合共約950億至1,350億港元的政府債券。

他指出，除了有助推動債券市場發展，亦可利用市場資金，推展基建和綠色及可持續發展項目。這些大型發展項目，透過投資基建和增加土地價值，帶動經濟發展，長遠會帶來龐大的經濟效益和財政收入，提升香港長遠競爭力。香港作為大灣區的國際金融中心，會繼續積極吸引環球資金支持大灣區建設的發展，為區內的基建項目作籌融資，以金融服務實體經濟發展。

他指，早前隨香港中資銀行協會到訪廣州南沙區及珠海市考察，就大灣區的基建及融資情況，與內地作出經驗交流，形容此行「成果甚豐」，認為對於促進大灣區在金融合作和基建項目的協同發展帶來正面作用。