日本留唔住外籍勞工？簽證繁瑣、薪資不平等...

外媒報道，日本近年放寬簽證兼修法，冀藉此吸引更多外籍勞工。但事與願違，分析指目前仍缺乏相關配套措施，令外籍勞工難以在日本長期工作及生活。

外媒報道，日本非常需要外籍勞工去來解決人口減少及高齡化問題，2007年至今，日本的外籍勞工數量增加4倍，達200多萬人，多數因為家鄉低薪、政治及戰亂而留在日本。多數從事超市店員、酒店服務員及餐廳工讀生，同時受到許多不公平對待。

報道指，日本政府就外籍勞工，尤其是低技術工作，尚未提供完整永久居留規劃，令日本在與南韓、澳洲及歐洲吸納人才大戰中，處於不利位置。

據日本厚生勞動省數據，外籍勞工的平均薪金較日本人低約3成，而且因為擔心失去居留權，他們與僱主關係不算穩定，更遑論進一步職涯規劃。

「日本政策比較像是希望外籍勞工『短期工作』就好，」東京經濟產業研究所(RIETI)研究員Yang Liu表示：「若繼續維持現狀，或降低外籍勞工來日本工作的意願。」

數據顯示，若加上沒有工作的配偶及子女，日本外籍人士約340萬人，佔整人口不足3%，反觀美國及德國，外籍人士幾乎是日本的5倍。

另據日本規定，外籍人士獲得永久居留權前，還須通過繁瑣簽證，包括語言及技能檢定，但並沒有為其提供語言培訓課程。相比之下，德國就為外籍人士提供達400小時的語言課程，每堂課還補助約2美元學費。