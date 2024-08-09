茶果嶺麗港城呎價失險1萬　兩房做價僅...

市區藍籌屋苑成交呎價再跌穿一萬，茶果嶺麗港城兩房單位，劈價40萬元後，以510萬元沽出，呎價約9,865元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城富天閣中層E室，實用面積約760方呎，套三房間隔，望內園景及泳池景，放盤一段時間，以1,218萬元成交，呎價約16,026元，新買家為用家。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城8月錄約兩宗買賣，包括37座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原先叫價550萬元，議價後減至510萬元易手，減幅約7.3%，呎價不足1萬僅約9,865元。

●中原余社朝指，何文田居屋冠德苑B座極高層8室，實用面積約563方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價770萬元，降價120萬元，最後以650萬元沽出，呎價約11,545元，新買家為外區白居二客。

●中原許永生稱， 深水埗海柏匯中層F室，實用面積約276方呎，一房間隔，叫價470萬元，累減35萬後，以435萬元沽出，呎價約15,761元，新買家為外區客，原業主於2019年3月以530萬元買入，持貨近5年半帳面蝕讓95萬元，貶值約18%。

●利嘉閣鄭天樂表示，長沙灣居屋凱德苑高層7室，實用面積約379方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場最初叫價468萬元，外區綠表客以445萬元購入，呎價約11,741元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，房協青衣綠悠雅苑3座中層G室，實用面積約535方呎，兩房設計，未補價第二市場以568萬元成交，呎價約10,617元，原業主於2013年以約345萬元一手買入，帳面獲利約223萬元。

●利嘉閣陳龍勳稱，屯門掃管笏NAPA的1座高層B室，實用面積約827方呎，套三房連儲物房設計，望園景，新買家為區內客，單位原先叫價850萬元，議價後以708萬元成交，呎價約8,561元，原業主在2017年以約836.3萬元一手買入，帳面蝕128.3萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山迎濤灣B座中層E室，實用面積約487方呎，放盤達1年半，原先叫價590萬元，減24萬元，最後以566萬元成交，減幅約4.1%，呎價約11,622元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋富寶花園11座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤兩個月，未補價第二市場叫價395萬元，減25萬元或約6.3%，獲買家以370萬元承接，呎價約6,250元。

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