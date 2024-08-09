屯門大型項目即日沽出約22伙　日出康城新盤加推

發展商紛紛重啟推盤步伐。日出康城新盤加推新一張價單，提供70伙，折實平均呎價約14,819元。屯門大型項目晚上作新一輪銷售，即日暫沽出約22伙。

●日出康城PARK SEASONS加推70伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周五(9日)公布價單4號，提供70伙，皆位於第2B座，折實平均呎價約14,819元，預計下周作新一輪銷售。新一批單位涵蓋20伙一房戶及50伙兩房戶，實用面積314至537方呎，折實價由453.2萬至844.8萬元，折實呎價約13,997至17,682元。

●屯門NOVO LAND第3B期單日沽約22伙

●啟德柏蔚森III一房成交價474萬元

●屯門黃金海灣第1期意嵐開放式戶呎價約10,330元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(9日)售出3座7樓H室，實用面積312方呎，開放式間隔，成交價322.3萬元，呎價約10,330元。

●長沙灣佳悅連天台戶售400萬元

●西營盤尚逸開放式單位呎售20,586元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(9日)以438.49萬元售出18樓E室，為實用面積213方呎，開放式間隔，呎價約20,586元。

●何文田傲玟高層兩房戶成交價1,914萬元

何文田一手樓盤傲玟，今(9日)售出第3座25樓C室，為實用面積934方呎的兩房單位，以1,914.7萬元，呎價為20,500元。