【東方日報產評】物價低迷非吉兆　華須打好信心戰

今年以來，內地當局維持積極的財政政策及偏寬的貨幣政策，但整體物價水平仍低企。政府增發銀紙，但居民的消費與投資信心依然不足，寧可將錢存放銀行，都不願作為。歸根究柢，企業與居民對收入前景、監管與外部環境都抱有疑慮，內部需求依舊偏弱。可若物價長期維持在近零的水平，通縮風險增，對經濟發展絕非吉兆。除了要加快落實政策催谷消費外，激活金融市場，加快盤活房地產市場運作，加大支持創新科技與民營經濟發展，都是重中之重，必須精準施政並確保展現成效，免得信心積弱，後患無窮。

從內地最新公布的通脹數據可見，物價續處於低水平，官方用語是「物價走勢總體平穩」。但老實說，若經濟保持一定增長，市場保持活躍度，需求帶動下，物價不可能半年處於近乎零增長的水平，且工業方面生產者出廠價格長期下跌趨勢未改，反映內部需求乏力，通縮陰霾揮之不去，如何能扭轉偏淡的市場預期乃當局的首要任務。

內地消費者支出頗大程度受資產價格低迷的負財富效應打壓，這關乎景氣不明、股市不振，以及房地產市場長期低迷的影響，且民營經濟未復舊觀，就業市場未見大改善，問題千頭萬緒，伴隨而來的是消費者預計物價會持續低迷甚至繼續下跌，故選擇延遲消費，進一步冷卻需求，打擊企業經營與投資，一旦形成長期通縮，後果是令經濟捲入螺旋式的跌浪。

現時內地居民口袋並不缺錢，所缺乏的是對收入與投資前景的信心。畢竟內地股市積弱，猶如泥沼，資本透過投資增值的渠道不通，加上房地產市道低迷，壓抑財富效應，且今年以來大部分時間人民幣匯價走貶，環球金融市場動盪不安，都令居民寧可將錢財留在口袋，積穀防飢，減少消費。除了以補貼形式催谷消費外，更有效刺激內部需求的方法，莫過於真正放手讓金融市場起動，協助企業融資加快業務發展和新增職位，尤其是幫助房企融資加快解決債務問題，讓內地樓市回復正常運轉，且別小覷適度翹動資產價格升勢對提振投資與消費的作用。

由中美博弈引發的資本外流潮，對內地經濟的影響大概已過高潮。針對內部需求，居民有信心明天能賺更多，消費後有信心賺回本錢甚至有盈餘，才有持續消費的動力。市場需求保持暢旺，才能加快消化積壓庫存，供需關係理順，增長前景能見度提升，才能說服企業加大投資，從而對就業市場與經濟增長形成良性循環。如今內地經濟就是缺乏能推動這供需巨輪良性互動、擺脫通縮氛圍的那團「火」！到底施政上是否有完善的地方，當局宜思量改進。

美元若然進入減息周期，息差拉近下，人民幣貶值壓力緩減，預料有助推動資金回流中國資產，中國特色資本市場能否配合資金流而活躍起來，樓市有更多回穩信號，雙輪驅動中國資產估值加快走出低谷，有力提振內部需求，讓中國市場重現活力，通縮疑慮自然會一掃而空。