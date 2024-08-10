陳政深：港股上升動力未足　後市仍有疑慮

港股上周反覆做好，恒指終能收於17,000點之上位置，並收復10天線水平。然而指數在20天線，即17,258點位置阻力明顯，而20天線亦已失守近一個月，上周五縱曾挑戰惜未可突破。港股上周一跌幅未有如外圍慘烈，周五更一舉升穿17,000點，是否反映港股較外圍可取？從技術上審視，指數仍處於中線下降通道的上軸位置，技術上除非指數升穿8月1日的高位17,408點，否則暫時仍告受困，加上大市目前欠缺催化劑，市場對中港經濟前景信心仍然未足，後市仍存不少疑慮。

截至六月底止半年度，集團營業額上升17.5%，至9.76億元人民幣，純利增長31.6%，至2.09億人民幣。各項業務中，佔比最大者為標準化鏡片，其營業額上升18.4%，至7.79億人民幣；中國內地之營業額貢獻最大，近31%，其次為佔24.7%的亞洲，佔23%的美洲，以及佔16.5%的歐洲。

隨着集團訂製化產品的收入提升，整體毛利率亦有所提高，上半年為39.2%，較去年全年的37.4%提高了1.8個百分點，而集團持續擴展自有品牌的眼鏡鏡片，目前其佔比已逾50%，未來盈利能力可望進一步提升。

去年全球視光行業的規模達501億美元，單計全球樹脂眼鏡鏡片市場的規模，已有478億美元，市場潛力龐大，康耐特目前擁有逾700萬個SKU，幾乎包括所有樹脂鏡片產品，具一定競爭優勢之餘，亦可受惠行業發展。走勢上，其股價六月份升至12元左右水平後保持平穩，似於現有水平整固，具有拾級而上的中線走勢，後市值得看高一線。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)