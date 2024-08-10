廖嘉豪：英鎊兌美元短線或上行至1.32至1.34

美元兌日圓上周跌穿早前提及的148至156區間，並曾低見141.7，之後受央行關於不會在市況不穩時加息言論影響才回升至147水平。筆者繼續認為，美元兌日圓跌勢或已過度。聯邦基金利率與日本央行隔夜利率息差，需要由現時約500至525個基點大幅收窄至約350個基點，才可推低美元兌日圓至135左右。

即使聯儲局的實際減息幅度與目前市場預期一樣(減息1.25厘)，今年內美、日政策利率息差收窄幅度，也難以推低美元兌日圓至135水平。料美元兌日圓在或在聯儲局9月議息前在146至156區間上落，投資者或可在155至156水平再低吸日圓。

投資者或可開始留意英鎊上升機會。英鎊兌美元由7月中旬1.3045跌近2.9%至上周最低1.2670左右，英鎊兌美元或可回試1.32至1.34水平。英倫銀行8月1日的議息會議上以5票贊成4票反對減息25個基點至5厘，並表示利率政策需要在「足夠長的時間內保持限制性」，減息決定是「平衡恰當」。

英倫銀行同時預測，英國消費者物價指數(CPI)將在兩年內達到2%的目標中值，但通脹將今年下半年再次加速至按年升2.75%左右才再放緩，亦下調未來一年和兩年的失業率預測，預期勞動力市場將會復甦。

前瞻指引或消除市場部分的鴿派預期，以及可能預視英倫銀行減息傾向或不及聯儲局。掉期市場目前預期英國今年再減多兩次息，每次減0.25厘，明顯比聯儲局減息超過1厘的預期低。

宏觀因素同樣支持英鎊，英國製造業PMI回升至50擴張區域以上，皆好過歐元區及美國，而看好英鎊的倉位也沒有如7月般極端，或開始增加沽出美元或歐元、買入英鎊的風險回報平衡。英鎊兌美元或先突破1.2850阻力位，並有機會在聯儲局9月會議前上行至1.32至1.34區間。歐元兌英鎊短線或可先下試支持位0.85，跌穿後或可進一步測試0.84的近期低位，而中線則有機會繼續下行至0.82水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪