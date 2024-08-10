薩默斯：總統不應對幣策制定施加影響力　SEC宜調查VIX癲升

外媒報道，美國前財長薩默斯周五(9日)警告，美國總統不應該對貨幣政策的制定上施加任何影響力，隨着時間過去，最終只會損害經濟。他稱，讓政客參與制定貨幣政策是一場傻瓜遊戲(Having politicians involved is a fool’s game)，最終將引致通脹升溫及經濟疲軟。

他表示，確實對這個糟糕的想法感到驚訝，總統在任何時候都有很多事情要做，而且實際上與經濟的距離遠遠不如19位聯儲局理事會成員及行長，因為他們專注於不斷審查每項經濟統計數據。

薩默斯強調，全球各國都賦予央行獨立性，原因是政治人物在貨幣政策方面存在深刻的利益衝突，政治官員總希望印更多的錢、降低利率以提振經濟。

他又指，鑑於自周一(5日)動盪以來，市場波動及股市拋售已有所緩解，根據當前事實，任何緊急減息都是沒有根據的。「緊急應對措施將會是鹵莽、恐慌、過熱、適得其反。」不過，他表示，在9月的政策會議上減息50個基點可能是合適。

另一方面，薩默斯敦促美國證券交易委員會(SEC)及相關交易所調查周一有「恐慌指數」之稱的VIX指數歷史性飆升一事。他指，由於VIX指數的計算中，存在部分非流動性工具，VIX指數周一可能出現人為波動，鑑於VIX指數是一個受到廣泛關注的指標，認為應由行業有關方面及監管機構，即美國證交會，研究流動性問題。

VIX指數是衡量美國股市預期壓力的指標，在周一股市遭大幅拋售期間，VIX指數史無前例升穿65點。