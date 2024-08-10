人行：實施好穩健貨幣政策　完善住房租賃金融支持體系

中國人民銀行公眾號發文稱，今年以來，中國經濟延續恢復向好態勢，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，跨境資本流動趨於平衡，國內金融市場保持韌性。下一步，人行將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策，合理有效應對外部挑戰，為實體經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。

人行稱，下一步，人行將始終保持貨幣政策穩健性，進一步健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強政策利率的權威性，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調控目標信號。同時，持續改革完善貸款市場報價利率(LPR)，着重提高LPR報價質量，更好發揮利率自律機制作用，維護理性有序競爭秩序，暢通利率傳導渠道，為經濟回升向好和高質量發展，營造良好的貨幣金融環境。

人行又指，存貸款利率形成機制是貨幣政策傳導的重要環節。改革開放後，中國開始探索利率市場化，到20世紀90年代逐步明確利率市場化改革目標與路徑，建立健全由市場供求決定的存貸款利率形成機制，金融機構存貸款定價權限不斷擴大，央行通過運用貨幣政策工具引導市場利率。目前存貸款利率已基本實現市場化定價。

對於資管產品，人行稱，今年以來，銀行理財等各種資管產品規模增長較快，尤其是債市火熱背景下，一些投向債券市場的資管產品受到投資者追捧。在淨值化管理機制下，資管產品淨值波動對投資者行為也帶來影響。今年以來，部分資管產品尤其是債券型理財產品的年化收益率明顯高於底層資產，主要是通過加槓桿實現，實際上存在較大的利率風險。未來市場利率回升時，相關資管產品淨值回撤也會很大。

樓市方面，人行提到，未來隨着房地產市場定價趨於理性，租賃需求進一步釋放，租售比持續改善回升，住房租賃企業運營能力不斷提升，住房租賃市場實現商業化可持續發展是有基礎的。下階段，要繼續發揮好支持政策對住房租賃產業的推動作用，完善住房租賃金融支持體系，同時，充分調動市場化機構的積極性，通過更多社會資金的投入，建立可持續發展的商業模式，支持存量商品房去庫存，助力推動房地產行業轉型發展。