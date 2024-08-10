巴克萊：加元表現欠佳　考慮跌向1.36時買入

巴克萊的研究顯示，交易員應逢低買入美元兌加元，原因是隨着美國經濟走向軟着陸，以及聯儲局開始減息，加元可能表現不佳。

巴克萊策略師在報告中表示，加拿大依賴美國作為出口市場，意味美國經濟放緩，對本已受壓的加拿大經濟帶來下行風險。該行對美國軟着陸的基本假設中，預計加元等周期性貨幣將得到支持。惟在這種情況下，加元恐表現欠佳。

巴克萊指，對美國增長勢頭變化高度敏感意味，隨着這個南部鄰國放緩，加拿大經濟將面臨更大壓力，可能需要加拿大央行採取相對更為溫和的利率立場，或會令加元承壓。

該行團隊預計，如果聯儲局開始減息，加元將表現不佳。「隨着聯儲局即將首次減息，市場解讀我們是否正向硬着陸過渡，加元下行風險正加大，我們將在美元兌加元跌向1.36時買入。」

團隊指，在周期性商品貨幣中，加元對避險衝擊的Beta系數最低。意味雖然美國經濟衰退對加拿大經濟產生直接負面影響，但加元在硬着陸時的表現，可能優於其他周期性大宗商品貨幣。不過他們補充，「在我們對軟着陸的基本假設中，結合國內背景及歷史經驗顯示，加元的表現將遜於其他周期性大宗商品貨幣。」