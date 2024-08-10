分析：日圓套息交易事件影響減弱　人幣短期料維持平穩

內地7月通脹數據好過預期，人民幣兌每美元在岸價(CNY)周五(9日)收報7.1746，跌117點子。離岸人民幣(CNH)目前處7.1745水平。每百港元兌91.96元人民幣。

內媒引述分析指，整體來說，隨着日圓套息交易事件影響的減弱，對匯率擾動減小，預計人民幣短期將維持平穩。分析人士普遍認為，這一現象與最新公布的通脹數據密切相關。

報道提到，近期外圍市場也關注人民幣，特別是在日本加息導致日圓套利交易平倉後，市場擔心人民幣可能面臨類似的「空頭平倉」情況。然而，一些分析師認為，人民幣套利交易解除的影響，可能不會像日圓般劇烈。同時，中國維持較低的利率環境以支持經濟增長，隨着美元減息預期增強，人民幣對美元的吸引力有所上升。

有市場人士稱，隨着前期助升人民幣匯率的外部積極因素漸消退，市場關注點重回基本面，中國通脹數據比預期為佳，曾令人民幣跌勢緩和，短期匯價料寬幅區間震盪。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，人民幣中間價採取走兩步、退一步的思路，穩步推進市場價及中間價「歸一」，中國最新公布的通脹數據雖然勝預期，不過仍處較低水平，人行仍有較大寬鬆空間，惟這會限制人民幣反彈。