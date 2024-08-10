鄺紫珊：美債宜等回調再部署　非投資等級債值博

美國就業數據遠低於市場預期，市場認為聯儲局可能會加快減息步伐。聯儲局於未來減息幅度無論多少，對整體債市都有正面影響，尤其是非投資等級的債券及美國10年期國債等。

聯儲局在上月的利率決策會議維持利率不變，聯邦基金利率目標區間於5.25厘至5.5厘，主席鮑威爾會後表示，如果通脹持續接近預期，加上勞動市場能維持目前狀況，9月份將很大機會啟動減息。目前市場普遍預期聯儲局於9月減息的機會率已升至100%，並預期11月及12月也將採取減息，故預期全年減息2至3次，幅度有可能達0.5至0.75個百分點。

從資金流向觀察，整體債券基金已連續8個月淨流入。自2022年3月至2023年7月，聯儲局的加息速度讓利率達到20多年來高位，加上2022年金融市場波動，資金很多轉投貨幣市場，故帶動貨幣市場基金規模突破6萬億美元。

觀乎以往經驗，當聯儲局啟動鬆綁貨幣政策，貨幣市場基金規模都會下降，目前相信市場部分資金已流入債市。目前各種債券孳息率仍具吸引力，至7月底全球非投資等級債、美國投資等級債與美國國債孳息率分別為8%、5.1%及4.2%，都優於長期平均水平。

美國股市自2023年以來，升幅勢如破竹，但自7月中開始，首先是科技股重挫，加上最近日圓套息拆倉影響，讓美股跌勢未止，再加上美國總統選舉存在不確定性因素，增加市場風險及波動，讓不少投資者及市場資金轉投債市。

聯儲局減息，不少資金較早前已經開始布局利率敏感度高的美國國債。最近一個月來，美國10年期國債孳息率已從4.41%跌到最低的3.66%，已經提前反應對聯儲局政策轉向的預期。

由於美國國債價格已提前反映，現階段並不宜將資金全部轉入美國國債，即使考慮布局，建議等其回調一點才作適當部署，也可以考慮非投資等級債，因其孳息率較有吸引力。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊