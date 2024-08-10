葉尚志：阿里或最快9月納入港股通　伺機吸納

值得注意的是，套息交易的大拆倉行動，反映的不僅僅是日本央行加息，其他如外圍市場尤其是人工智能(AI)相關題材已出現階段性泡沫、以及全球經濟正面對下行壓力等，相信都是這次拆倉行動所能反映出來的現時市場實況，宜多加注視。

阿里從7月開始表現出強於大市的堅穩走勢，期內恒指跌4%，但阿里股價卻逆市上升10%，建議可以關注吸納機會。一方面，公司預計8月底將可完成在港雙重上市程序，有望趕上9月恒生綜合指數的定期調整時間窗口，也就是說，最快可於9月納入港股通，並且成為北水可以吸納的名單。

另一方面，阿里在月初宣布，預計在9月推出AI對話式採購引擎，專注於優化中小企的全球採購流程，相信對於公司業務發展可以帶來實質性的推動。建議可於75港元以下吸納，目標看85元，止蝕可定在68元。

第一上海首席策略師葉尚志